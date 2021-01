Uno de los grandes interrogantes que Racing deberá desvelar en los próximos días es el del reemplazante de Sebastián Beccacece como entrenador del primer equipo.

El ex ayudante de Jorge Sampaoli anunció anunció que no continuará dirigiendo a la Academia y es por eso que el club de Avellaneda le está buscando un sucesor.

En ese sentido, este viernes apareció un candidato que nadie esperaba como posible elegido por la dirigencia. La mención es para el actual director técnico de Lanús, Luis Zubeldía quien podría reemplazar a Becca al finalizar la fase Complementación de la Copa Diego Armando Maradona.



Entre los candidatos apareció primero Guillermo Barros Schellotto, recientemente desvinculado de Los Angeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos, y cuyo hermano Gustavo -ayudante de campo- supo defender los colores de la Academia -2001/02-.



Luego, se sumaron Diego Dabove -actual DT de Argentinos Juniors- y Hernán Crespo -en Defensa y Justicia-; agregándose ahora Zubeldía, con presente en Lanús, pero con la ventaja que ya conoce el mundo Racing por haberlo dirigido entre 2012 y 2013, con un buen trabajo.

Al respecto, el titular de los Granates, Nicolás Russo, sostuvo: "Tengo una relación de extrema amistad con Víctor Blanco -presidente de Racing-, pero Lanús no transfiere técnicos, transfiere jugadores. No veo a Luis en otro club de Argentina que no sea el nuestro", en declaraciones para radio AM 590, desalentando las intenciones albicelestes.