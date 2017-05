La sanción de cuatro partidos internacionales en contra de Lionel Messi por insultar a un juez de línea era analizada ayer por la FIFA, dijo una fuente cercana al ente rector del fútbol mundial, tras la apelación presentada. Messi, en tanto, no viajó a la sede de la FIFA en Zúrich para la audiencia sino que hizo su descargo mediante teleconferencia.



Los abogados que la AFA contrató para defender a Messi le pidieron a la FIFA una ‘reducción completa‘ de la sanción, en una audiencia de ‘una hora y media‘ con autoridades de la máxima entidad del fútbol. “Trabajamos muy bien. Hicimos una hora y media de audiencia con los argumentos y salimos satisfechos”, confió Juan de Dios Crespo, uno de los abogados que lo defiende.



Messi fue suspendido por insultar a un juez de línea en la victoria 1-0 de Argentina sobre Chile en marzo por la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. El incidente no fue sancionado durante el partido y el juez de línea, de nacionalidad brasileña, dijo que no se había dado cuenta en el momento de que el delantero lo había insultado. Messi ya se perdió un duelo de Eliminatorias a raíz de la sanción: la derrota 2-0 ante Bolivia. La suspensión también lo marginará de los partidos ante Uruguay, Venezuela y Perú. Messi, si no le bajan la pena, podría regresar ante Ecuador el 10 de octubre.