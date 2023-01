Con la participación de 32 equipo, se dio comienzo ayer a la Copa de Campeones, el torneo que reúne a la mayor cantidad de clubes de fútbol del interior de la provincia que en esta edición lleva el nombre de "Selección Argentina Campeón del Mundo 2022-Homenaje a Claudio Tapia"-Premio Secretaria de Deportes y Diario de Cuyo".

Con una media docena de partidos se abrió la actividad en esta fase de grupos. Por el 2, Peñaflor pasó por encima a San Lorenzo en Rodeo y lo goleó por 4-1, mientras que por el Grupo 3 Defensores de Boca venció por 3-1 en Los Berros a Horizontes Juveniles de Calingasta.

Los dos finalistas se clasificarán al Regional Amateur.

En tanto, por el Grupo 4, Defensores de San Martín derrotó por 2-1 a Social Astica en Valle Fértil y Sol de Mayo igualó 2-2 con Villa Rojas.

A su vez, en el Grupo 5 Barrio Colón le ganó 3-0 a Nobleza Argentina y en el 8, San Pedro jugó un gran partido y superó por 4-0 a Los Andes de Valle Fértil. Hoy la programación continuará con nueve partidos más, a partir de las 17.30 horas. Los juegos: Defensores de Malvinas vs Escuela 135 (Grupo 1), Paso de Los Andes vs Villa Ibáñez (2), Difunta Correa vs Los Andes (3), Sportivo Luján vs Villa Etelvina (5), Consorcio vs Punta del Monte y Huarpes vs San Martín de Rodeo (6); Niquivil vs Sportivo 25 de Mayo y General Sarmiento vs Villa Don Arturo (7), Tupelí vs Árbol Verde (8). El miércoles cerrarán la fecha San Miguel con San Lorenzo, de 25 de Mayo, por el Grupo 1.

La Fase Clasificatoria se jugará en dos ruedas en cada grupo, clasificando a Octavos de Final los dos primeros de cada uno.