El ciclista belga Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) fue el inesperado ganador de la primera etapa del Tour de Francia 2022, una contrarreloj de 13 kilómetros por las calles de Copenhague. El gran favorito, el esloveno, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) culminó tercero a siete segundos.

Lampaert, que promedió 51,8 kilómetros por hora, se adjudicó con un tiempo de 15m17s el inicio de la ronda gala en la capital de Dinamarca, y es el primer hombre en calzarse la malla amarilla en la 109 edición. El vigente doble ganador, Pogacar, fue el mejor de los favoritos, tercero, aunque el belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) se esmeró también y fue segundo a cinco segundos de su compatriota.

La 'grande' francesa empezó con sorpresa, como indicaban las lágrimas de Lampaert cuando el español Marc Soler (UAE), último ciclista en disputar la crono cerró la etapa, a casi un minuto, y se confirmó su condición de líder del Tour. Lampaert tenía como antecedentes más importantes haber sido tercero en la edición 2019 de la carrera 'monumento' París-Roubaix y es triple campeón belga de ruta, pero no figuraba entre los posibles ganadores de esta presentación.

La batalla se esperaba un poco entre los favoritos y el campeón del mundo Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) que finalmente fue cuarto a 10 segundos. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) fue quinto, a 13, y Primoz Roglic (Jumbo-Visma), octavo a 16. La contrarreloj, que se preveía como una batalla de velocidad terminó desteñida porque la lluvia anunciada para las 17, se adelantó una hora y complicó el andar de los especialistas, quienes cuidaron sus físicos, para no tener que abandonar la carrera tan temprano.

Pogacar mandó ayer su primer aviso, imponente desde el primer día y contrarreloj para estar arriba en la defensa del título. El Tour se anima ya desde la segunda etapa este sábado, entre las ciudades danesas de Roskilde y Nyborg. Un recorrido de 202,2 kilómetros, con tres puertos de altura de cuarta categoría (lo que en Europa se considera de media montaña) que, teóricamente no afectará a los velocistas quienes pugnarán por levantar sus brazos y mostrar la publicidad de su pecho en el escaparate más importante que tiene el mundo ciclista: El Tour de Francia, tercer espectáculo deportivo más visto por TV.

Lampaert no lo creía

El ganador de la primera etapa y primer líder del Tour no creía lo que estaba viviendo y lo expresaba en cuanto micrófono y cámara se le ponía por delante: “Pero esto, pero esto...”, decía sin poder contener las lágrimas que eran fruto de su alegría. “Pensaba quedar entre los 10 primeros, y ya habría sido un gran resultado, pero ganarle a Van der Poel, a Ganna, a Van Aert... Ni en sueños nunca pensé que podría hacerlo. Y lo he hecho. Es cierto que ya no llovía, no, pero había muchos charcos y estaba peligroso. Sabía que tenía que ganar tiempo en las esquinas, y es lo que hice”, contó una y mil veces.