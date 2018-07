El aguante a Chiqui. Dirigentes de diversas categorías del país fueron hasta el aeropuerto de Ezeiza para darle su respaldo al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Cerca de las 7 de ayer aterrizó en Ezeiza el avión del viaje más largo, el que trasladó entre otros al sanjuanino Claudio Tapia, presidente de la AFA, y al entrenador de la Selección, Jorge Sampaoli, desde Rusia hasta la Argentina tras la participación del equipo nacional en el Mundial.



No hubo anuncios ni información oficial por parte del máximo dirigente, quien minutos después de pisar suelo nacional se reunió con un nutrido grupo de dirigentes que fue a recibirlo y a mostrarle absoluto apoyo a su gestión, a quienes les anticipó qué pasos dará respecto del futuro del DT, con quien podría reunirse en poco más de una semana.



A partir de la eliminación de la Argentina de la Copa del Mundo, de la que se despidió prematuramente en octavos de final y, fundamentalmente, de la negativa de Sampaoli a presentar su renuncia tras la derrota con Francia (decisión que Tapia esperaba), el foco apuntó al contrato que la AFA le firmó al DT, por cinco años y cercano a los 20 millones de dólares, con fecha de finalización al término del Mundial de Qatar 2022.



La expectativa por algún anuncio en este sentido dominaba la escena del arribo del dirigente: si mantendría el vínculo o esperaría la renuncia del DT era la cuestión a definir (teniendo en cuenta que un despido le implicaría a la AFA el pago de un resarcimiento cercano a los 16 millones de dólares) pero nada de eso ocurrió.



En la reunión que mantuvo con dirigentes como Cristian Malaspina (presidente de Argentinos Juniors), Nicolás Russo (presidente de Lanús), Javier Pipo Marín (presidente de Acassuso), Daniel Ferreiro (exvicepresidente de Nueva Chicago) y Pablo Toviggino (secretario Ejecutivo de la Presidencia AFA), entre otros tantos, Tapia dejó clara su postura de tomarse el tiempo necesario para analizar la situación del DT, de sus manejos, de en cuánto se han cumplido o no los puntos presentados en su proyecto y de cuán desgastada ha quedado su imagen luego de un Mundial en el que su capacidad de liderazgo quedó muy cuestionada.



Fuentes que participaron del desayuno que el presidente de la AFA mantuvo con dirigentes describieron que se trató de un encuentro "estrictamente de amigos" y agregaron que no habrá definiciones respecto del futuro del entrenador durante los próximos 10 o 15 días, a partir de cuando sí podría esperarse algún tipo de anuncio luego de una reunión que Tapia mantendría con Sampaoli. "Él no se va a dejar presionar por la prensa ni por la opinión pública. No gobierna para la opinión pública ni para los programas de TV", sentenciaron.



El máximo dirigente del fútbol argentino no quiere tomar decisiones apresuradas. Siente que ha dado muestras suficientes de su poder de gestión, respaldada por dirigentes del Comité Ejecutivo, de clubes de Primera y del Ascenso, con quienes someterá a debate el tema Sampaoli.





Sub 20

Sin DT

Sebastián Beccacece no será el entrenador de la Selección Sub 20 y ese es un grave problema debido a que hay un compromiso para disputar un torneo en tres semanas en España. Seguramente en ese cargo puedan estar Pablo Aimar o Diego Placente.

> Fideo no se baja



Uno de los futbolistas "históricos" que continuará luchando por tener su lugar en el conjunto albiceleste es Ángel Di María (foto). Fuentes allegadas al futbolista descartaron que el mediocampista del Paris Saint Germain renuncie a la Selección, como ya hicieron algunos compañeros en el pasado Mundial.



El rosarino de 30 años que le convirtió un golazo a los franceses para el empate parcial en el último compromiso del equipo de Sampaoli en el Mundial mantiene el sueño de disputar otra Copa del Mundo (tendrá 34 años en Qatar 2022). Aunque antes habrá otra cita importante: la Copa América en Brasil el año que viene.



Por lo pronto, el Fideo aprovechó para publicar un mensaje en las redes sociales en el que agradeció a todos los argentinos. Igual, que hicieron varios integrantes del plantel en sus palabras, no se expresó en modo alguno sobre el cuerpo técnico que encabeza Jorge Sampaoli, en otra muestra de que la relación entre DT y dirigidos se encuentra rota. Respecto del futuro de varios jugadores, Messi optó por el silencio luego de la eliminación ante Francia en los octavos de final, mientras que Sergio Agüero dio por sentado que se mantendrá disponible para futuras convocatorias. Los que dijeron adiós son Javier Mascherano y Lucas Biglia.