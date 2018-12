Volvió con todo. El oriundo de Las Flores Laureano Rosas junto a su esposa Agostina y la pequeña Alfonsina, la gran motivación para su recuperación. El tricampeón de la Vuelta a San Juan ganó la carrera más importante: la de su vida.

Corrió la carrera más difícil de su vida y terminó con los brazos en alto. Laureano Rosas, ciclista del continental Mardan volvió al ciclismo después de un duro accidente que lo alejó durante más de un año de la actividad y lo hizo ganando la Vuelta al Valle en Río Negro. El florense, a sus 28 años, atravesó nueve operaciones producto de la fractura de pelvis con desplazamiento de platillo tibial, escafoide y lesión en la uretra que sufrió cuando chocó contra un cuatriciclo en Pinamar.



-¿Cómo te encuentra este regreso?



-Muy bien y muy contento porque llega en un buen momento después de una larga rehabilitación. Hoy puedo estar a la altura de la circunstancia ganando la primera Vuelta grande del año con un equipo muy lindo y muy comprometido en dar lo mejor en la Vuelta a San Juan. No hace mucho que comencé. Volví a San Juan en la temporada de pista y me sirvió mucho porque hoy estoy más competitivo.



-¿Ya volviste a ser aquel Laureano que ganaba todo?



-Espero que sí. Todos los que estuvieron en el Alto Valle están en un gran nivel por eso haber ganado ahí demuestra que puedo ser nuevamente el que era, ahora con una metodología diferente a la hora de correr.



-¿Pensaste dejar el ciclismo?



-No, nunca. Quizás en algún momento me pregunté si lo estaba haciendo porque me gustaba o por que me servía económicamente. Me costó mucho y jugó mucho la cabeza. Por ahí me jugó en contra la ansiedad, pero fui poniendo paños fríos y puse los pies sobre la tierra y entendí que había que trabajar muchísimo para volver al más alto nivel.



-¿Te ayudó el nacimiento de tu hija?



-Alfonsina llegó en el momento justo. Por ahí hay momentos que la vida te saca pero te da por otro lado, y en ese balance cambió todo para bien así que estoy disfrutando mucho de mi hija y mi familia.



-El accidente con Elías Pereyra te marcó ¿ya superaste pasar por esa esquina?



-A veces no necesito pasar por ese lugar para sentir ciertas sensaciones, capaz que no paso por el lugar del accidente pero quizás por ahí tengo bajones en el lugar donde esté. Tengo un gran recuerdo de Elías, siento que él está acompañándome siempre y me da un empujón lindo.



-¿Cuesta llenar ese vacío?



-Sí, cuesta. Tengo amigos, pocos, pero creo que con nadie voy a poder formar una amistad como la que tenía con él. Después del accidente no me podía acomodar en ningún equipo, no me sentía bien. Eso es algo que ya pude superar y que encontré en Mardan, donde volví a disfrutar arriba de la bici.



-Esta Vuelta a San Juan ¿te llega en el momento exacto?



-Sí, porque estoy más maduro en varios aspectos. Afronto las cosas de otra manera y con una motivación extra de volver a correr. Aprendí otra forma de ver la vida.



-Sos triple ganador ¿es difícil ser candidato ante los World Tour?



-Creo que nada es imposible. Por ahí programas algo y después no sale como esperas, pero tengo fe que se puede hacer una linda Vuelta, hay que pensar en positivo y con eso ya basta para estar enfocado en lo que uno aspira.



-Lo que te pasó ¿te cambió tu forma de ver la vida?



-En algunos aspectos sí. Igual siempre fui una persona que confió en lo que podía dar. Cuando muchos decían que no se podía yo siempre decía que sí y lo demostré. Eso me hace pensar mucho más en positivo y saber que nada es imposible. Uno tiene que tener una meta, constancia, sacrificio, dedicación, tiempo y paciencia, mucha paciencia.

"Disfruto mucho correr con la Selección Sanjuanina. Llevo cinco años viviendo acá y si volví es porque me siento cómodo".



-¿Ese pasó a ser el lema de tu vida?



-Sí, porque entendí que hay que tener paciencia y no bajar los brazos nunca ante las adversidades.



-¿Un sueño?



-Seguir estando como estoy: tranquilo y feliz. Soñar, trato de soñar a la noche. Y cumplir lo que me propongo en el día a día. Ahora vivo diferente, vivo día a día y no programo lo que puede pasar en un mes o un año.





Laureano x 3



"¿Cómo me veo corriendo con Sagan? Voy a disfrutar de correr a la par de ciclistas profesionales, pero yo disfruto mi momento con mi equipo; buscaré tener el mejor resultado posible y disfrutar de esta Vuelta tan linda".





"Mardan es un lindo equipo. A Darío (Díaz) lo conozco hace varios años cuando corrimos en el SEP y es una persona que más que un amigo pasa a ser una persona que me cuida mucho. Me hace muy bien tenerlo conmigo".





"Después de lo que me pasó, elegí volver porque acá me tratan como un sanjuanino más. Es un lugar donde siempre me gustó estar. Hice una gran carrera deportiva que no sólo se logra pedaleando sino con el apoyo de la gente".