River buscará hoy (21.30 horas) un triunfo ante Sarmiento de Junín que lo acerque a la clasificación de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, en un partido correspondiente a la 13ra y penúltima fecha de la Zona A.

Una victoria en Junín, a falta de dos partidos, le allanará el camino a River en la recta final de la Copa de la Liga Profesional (cerrará con Platense en el Monumental ) y le dará más margen para pensar en la otra clasificación: los octavos de final de la Copa Libertadores.

River, con 23 unidades, está a cinco del líder y clasificado Racing (28). Detrás tiene a Newell"s (23) y Argentinos Juniors y Sarmiento (21).

Gallardo evaluará hasta último momento la condición física de algunos jugadores para confirmar la formación, pero se especula que jugará con el mejor equipo posible.

Sarmiento, abocado a sumar puntos para engrosar el promedio, lleva cuatro partidos sin derrotas y con chances reales de acceder a los cuartos de final.

Mientras que en la Bombonera, Boca, golpeado por la derrota en Brasil en la semana por Copa Libertadores, está obligado a sumar de a tres para asegurarse prácticamente la clasificaicón. Su entrenador, Sebastián Battaglia, sabe que no tiene margen en el choque de hoy ante Barracas, desde las 19 horas. No ganar le generaría, un nuevo, estado de alerta, sabiendo igualmente que el mayor objetivo es la Libertadores y el boleto a Octavos de final no está nada seguro por el momento. El xeneize tendrá lo mejor que puede en cancha. Mientras que el club emparentado con Claudio Tapia, presidente sanjuanino de la AFA, aún cuenta con posibilidades de dar el golpe y estar entre los cuatro mejores de la Zona B.

En tanto, los otros juegos de hoy: Atlético Tucumán-Talleres (12 horas), Racing-Banfield (16), Vélez-Tigre (16), Arsenal-Colón (19) y Lanús-Independiente (21.30).

En la Plata y con el lateral sanjuanino Emmanuel Mas de titular, Estudiantes venció 2-1 a Aldosivi y manda con tranquilidad en la Zona 2, incluso asegurandose anoche el primer puesto. Manuel Castro y Jorge Morel los tantos del Pincha; Marcelo Meli había puesto la igualdad.