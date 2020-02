Prácticamente descartando la chance de que la Vuelta a San Juan Internacional ascienda a la categoría World Tour, como hoy lo es el Tour de Francia, el secretario de Deportes Jorge Chica dijo que hoy esa no es la prioridad. Más bien, la organización apunta a consolidarse en la categoría UCI Pro Series al menos en los próximos cuatro o cinco años.

"Hoy podría decir que eso no está en los planes. Recién llevamos cuatro años y dar el salto de categoría al nivel máximo sería prematuro. Si bien hoy estamos aprobando exitosamente, queremos seguir este camino, seguir aprendiendo y consolidarnos. Cuando llevemos cuatro o cinco años más haciendo las cosas de esta manera, quizás allí podemos pensar en eso, pero ahora no es la prioridad", comentó Chica. El hecho de seguir creciendo en magnitud hace que la vara sea cada vez más alta, pero Chica no le teme a eso: "Priorizamos la idiosincrasia de la Vuelta en base al camino que nos marca la UCI. Creemos que el nivel que tuvimos fue el más alto, por ejemplo la baja de Alaphilippe en otra situación quizás nos hubiese preocupado, pero la presencia de otros grandes ciclistas hicieron que la gente no sintiera el cambio. Lo más importante para nosotros es que la gente siga manteniendo viva esa llama de pasión que tan bien le sienta a todos y que es lo que nos identifica", expresó el secretario de Deportes que elogió el enorme trabajo de la organización que este año ascendió de 400 a 2.000 el número de personas que trabajaron en la Vuelta.