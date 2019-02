Escándalo. El golfista Sergio García dañó seis greens en Arabia Saudita y su accionar estuvo en la observación de todo el ambiente.

Parte del mundo del golf salió a apoyar a Sergio García, que fue expulsado el pasado fin de semana en el Saudi International, luego de dañar seis greens, considerado un crimen en el golf y por el que tendrá que pagar una dura sanción.



El italiano Renato Paratore, que compartía partida con García, en parte le disculpó su accionar: "Fue un mal día para él y sólo vi un hoyo en el que realmente hizo algo mal. Le conozco muy bien y es un buen chico, le puede pasar a cualquiera", dijo a la prensa. Paratore no fue el único jugador en apoyar al español, también lo hizo el francés Mike Lorenzo-Vera: "Es un ser humano que ha pasado un mal momento, se ha disculpado y ha sido descalificado. ¡García es una leyenda!", dijo el golfista francés.



Lo nunca visto en el mundo del golf, mucho menos en un jugador de tanto nivel que descargó su frustración en el terreno de juego. La bronca de García hacía tiempo que no se veía y además la canalizó contra uno de los lugares más sagrados del golf: el green.



García canalizó la bronca en los seis greens y contra la arena de un búnker, después de no sacar la bola de la manera que buscaba. También insultó a los "caddies" por no haber arreglado la superficie a su gusto.