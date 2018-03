El empresario bonaerense Mario Arano (Arano-Box) comunicó ayer que "no hay absolutamente nada confirmado" acerca de una pelea entre su campeón mundial welter de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) Lucas Matthysse y la superfigura filipina Manny Pacquiao. Ante la versión surgida en el país del multicampeón asiático, sobre una pelea en Manila para el 24 de junio, basada en una nota periodística donde Manny expresó su deseo de retar al chubutense, también se expresaron Oscar de la Hoya (Golden Boy Promotions) que es socia de Arano-Box, diciendo que "están abiertos a escuchar cualquier propuesta" y Bob Arum (Top Rank) quien afirmó: "Hasta que no aparezca la plata, no se habla".