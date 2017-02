Todo suma. Todo vale. En este implacable formato del Federal C, siempre es bueno llevarse algo y más cuando se juega de visitante. Por eso, el punto después del empate sin goles ante Del Bono en la Esquina Colorada cotiza a precio del oro para Arbol Verde que terminó la tercera fecha de la Zona 1 de la Región Cuyo como líder e invicto.



Mucho por dónde se lo vea y considerando que de las tres fechas que le restan por jugar, dos serán como local en el Barrio Cabot. Por eso, el punto suma mientras que en la Esquina Colorada tuvo color de frustración porque las localías pesan y no hay margen de error para adelante.



Fue empate sin goles pero muy lejos de lo aburrido que se podría imaginar porque tanto Del Bono como Arbol Verde decidieron jugar a cara descubierta, apostando al ataque y buscando permanentemente el arco rival.



En ese primer tiempo, la presión fue del Bodeguero que insistió con la potencia de Avila y Méndez en el ataque más el empuje de Cejas, Toledo y Ceballos en el mediocampo. No pudo generar una chance clara pero Del Bono merodeó el área Arbolina siempre.



En respuesta, Arbol Verde fue sutil y punzante en la contra y a los 13’ tuvo una clara y polémica jugada cuando Araoz tocó a Elias Oballes en el área pero para el árbitro Nuñez no fue infracción. De ahí en más fue intento por intento pero a ambos les faltó precisión para convertir sus intenciones en goles.



En el complemento, la obligación fue más aún de Del Bono y eso lo sintió en su producción porque ya no fue tan claro y se convirtió en más empuje que nada. Generó un par de situaciones de peligro en el juego aéreo pero nunca pudo con la entrega aplicada de un Arbol Verde que empezó a atesorar un punto que era punta e invicto a la vez.



Insistió con lo que le quedaba Del Bono y sus cambios pero nunca encontró la claridad para romper el orden que Arbol Verde le planteó siempre. Así, el empate fue inexorable. Con distinto sabor para los dos.



Con la frustración del lado del Bodeguero y la sonrisa de oreja a oreja de un Arbol Verde que supo bancarse la presión, se paró más que firme y terminó el domingo siendo líder y único invicto de la Zona 1 del Federal C. Nada más ni nada menos.

Protagonistas





Leonardo Neira - Arbol Verde



‘Nos habíamos preparado para buscar el triunfo pero en esta cancha es complicado. Además, el calor condicionó pero aún así logramos llevarnos algo y eso suma para el objetivo. Podemos pelear algo importante y esto suma. Ahora se vienen dos partidos en casa que pueden darnos la clasificación, sabiendo que nos hacemos fuertes de local’

Cristian Villegas - Del Bono



‘Lo buscamos por todos lados y creo que nuestro déficit estuvo en no terminar bien las jugadas. El objetivo era ganarlo como fuera porque nos permitía subir a la punta y alejarnos pero no se dio. Fue muy trabado el juego, con muchas infracciones pero sumamos y eso no es poco. Ahora tenemos que buscar la victoria en la fecha que se viene’.