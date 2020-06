Son varios los jugadores de San Martín a los que se les termina hoy el contrato. Entre ellos, el ídolo de los hinchas y referente del equipo, Luis Ardente. Sin embargo, se mostró confiado en que la situación se resuelva favorablemente.

En diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento, el arquero dijo comprender la situación actual del club, con respecto a la pandemia por coronavirus. "Estamos esperando, a la expectativa, viendo si podemos o no continuar. Yo me pongo del lado de los dirigentes y entiendo que al no saber la fecha estipulada del inicio del torneo, no saben cómo conformar el plantel. No me vuelvo loco para tener una reunión rápida", aseguró.

"Sabemos que estamos viviendo algo inusual que nunca pasó. No sabemos qué equipo puede contar con uno. Tenemos que estar bien de la mejor manera físicamente, esperando. No imagino irme, estoy en San Martín hace 9 años. Hemos vivido cosas buenas y malas, pero juntos. Si sigo bienvenido sea, sino buscaré otro club porque quiero seguir jugando unos años más", sostuvo.

Luis Ardente manifestó que la última vez que habló con Miadosqui fue para tratar de solucionar los problemas de cobro. "De la continuidad nadie me ha hablado. No lo tomo como una falta de respeto, saben la confianza que hay. Somos jugadores libres, pero eso no significa que dentro de 15 días te llamen y quieren contar con vos".

El arquero concluyó asegurando que si lo llaman de otro equipo y es interesante como para continuar con una negociación, será él mismo quien llame a los directivos verdinegros para avisar porque la prioridad siempre la tienen los de Concepción, debido a que se quiere retirar en el club.