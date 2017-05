San Martín ya tiene todo listo para el clásico cuyano, en el que el principal objetivo es conseguir los tres puntos en el Hilario Sánchez. Por eso es que Néstor Gorosito mantuvo el equipo que viene de ganarle a Quilmes (1-0) excepto en el puesto de arquero, ya que Luis Ardente volverá a la titularidad en lugar de Leonardo Corti.

De esta manera, los once jugadores que saldrán este viernes desde las 21 a buscar la victoria serán: Luis Ardente; Pablo Aguilar, Matías Escudero, Francisco Mattia y Mauricio Casierra; Maximiliano Lugo, Marcos Gelabert, Emiliano Agüero y Ezequiel Montagna; Joaquín Molina y Emanuel Dening.

Por el lado de Godoy Cruz, el técnico Lucas Bernardi, cuyo equipo hace tres partidos que no gana (una derrota y dos empates), realizará al menos dos variantes, una obligada por suspensión y la restante táctica. El DT no podrá contar con el delantero Juan Garro, suspendido, pero es casi un hecho que retornará a la titularidad del mediocampista Fabián Henríquez, quien ya cumplió la fecha de sanción, pero el entrenador no dio precisiones sobre la formación ya que el domingo el equipo viajará a Brasil para cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro, el martes.

El marcador central paraguayo Danilo Ortiz, afectado por un fuerte golpe en la pierna derecha, se encuentra entre algodones y el ex Independiente de Avellaneda Leonel Galeano sería su reemplazante. Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Diego Viera, Danilo Ortiz o Leonel Galeano y Marcelo Benítez; Ángel González, Guillermo Fernández, Fabián Henríquez y Gastón Giménez; Santiago García y Javier Correa sería el equipo inicial.

Entradas y seguridad para el clásico

Los tickets, que se venden a muy buen ritmo, pueden adquirirse en las boleterías del club de Concepción y los precios son los siguientes: popular $100, platea este y oeste baja $200, platea oeste alta $300, mientras que los menores, damas y jubilados deberán abonar $100.

Por otro lado, en el clásico cuyano solo podrá ingresar con banderas al estadio Hilario Sánchez la barrabrava local. El comisario mayor Oscar Congui señaló que ‘no se permitirá el ingreso de banderas, a excepción de los tirantes y la bandera grande del Pueblo Viejo, que va en la popular norte, donde está la hinchada‘.

El operativo para el juego que contará solo con la parcialidad local tendrá 800 efectivos afectados. ‘Los hinchas no podrán ingresar con camisetas que no sean de San Martín. Y los menores con DNI y con un mayor‘, concluyó Congui.