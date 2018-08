Conformidad. En el balance final de San Martín, todos coincidieron en que el empate no era lo que querían pero que en Córdoba pudieron haber festejado un triunfo.

Siempre bien. Regular. Firme, figura y pilar en San Martín, Luis Ardente fue palabra autorizada al analizar el primer punto en esta Superliga para el equipo de Concepción: "Creo que nos vamos conformes. Los dos terminamos bien y creo que San Martín dejó una buena imagen. Vinimos a buscar el triunfo y no acertamos en la definición. Fue duro el comienzo, aguantamos muy bien los primeros 15" del partido y después nos acomodamos. Lo propusimos mano a mano y en el segundo tiempo pudimos haberlo resuelto. Pero en esta pelea por quedarnos en Primera, todo está empezando. Somos un club que trata de hacer las cosas con mucho esmero, sin un gran presupuesto pero convencidos de que se puede. Fue un buen comienzo ante un rival que no es sencillo más siendo local".



Otro de los que habló tras el debut fue el marcador central Juan Rodríguez, de buen partido; "Jugar de visitante contra un equipo como Belgrano no es sencillo. Creo que para ser un equipo nuevo, con muchas incorporaciones, lo hicimos bastante bien. Nos recuperamos del dominio inicial de Belgrano y luego pasamos a emparejarlo y hasta a manejarlo en otro pasaje. Acá, tratamos de no perder el orden, de apoyarnos en nombres con muchísima experiencia como Gelabert que siempre nos mantiene ordenados. Fue un comienzo positivo pese a que no se pudo ganar".



Pasó el debut y en San Martín todos lo remarcaron. Ahora, mirando a lo que se viene en la pelea por salir de posiciones de descenso, otra vez Ardente evaluó lo que llegará: "Hay que ser muy cautos en todo. La lucha será dura pero fecha a fecha. No se definirá ahora y San Martín está en el camino indicado como para salir adelante de este momento complejo que es pelear por quedarse en la categoría"