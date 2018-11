Facundo Ardusso, ganador del Turismo Carretera en San Juan, destacó el triunfo que lo ubica bien en la Copa de Oro: “No éramos el auto más rápido, tuvimos regularidad, no tanta velocidad, y terminamos logrando una victoria que nos posiciona muy bien”.

“Cuando capturé la punta fui a fondo porque sabía del potencial que tenía Gianini. Cuando quedó segundo Matías Rossi hice lo mismo porque él tenía el auto a batir del fin de semana“, expresó Ardusso.

Luego de San Juan, el de Las Parejas quedó como escolta en la Copa de Oro a 7 puntos de Matías Rossi. Para la última cita en San Nicolás cree que tienen que mejorar un poco más.

“Tenemos que mejorar por lo que analicé, hay autos que estuvieron mucho más rápidos que nosotros. Necesitamos ser los mejores y tenemos que evolucionar y encontrar una puesta a punto mejor”, indicó Ardusso en Largaron por El Mundo AM1070.

“Ojalá en este año se nos pueda dar el campeonato, tenemos el conjunto como para lograrlo”, agregó el santafesino. Por otra parte, se refirió al flamante autódromo sanjuanino: “El Villicum tiene curvas que no son para correr con autos de turismo, se dio una carrera con muchas variantes por errores cometidos por lo que fue el asfalto degradado, por eso sorprendió a muchos el trámite de la final con tantas variantes”.

“En la curva número 5, era la parte en la que más problemas tenía la pista, se habían formado bolitas por el asfalto desgranado y era muy fácil cometer errores. Todos los que estábamos en la punta nos pasamos ahí en algún momento”, contó Ardusso.

“En el Villicum hay que hacer un mejor asfalto para que no se degrade, y que no pase lo que terminó afectando a los integrantes de la primera serie ayer”, profundizó. “No entiendo como la gente de San Juan no aplicó una horquilla como la de El Zonda en el trazado del Villicum”, soltó Ardusso.

Luego de esta victoria en San Juan y con el segundo puesto en la Copa de Oro, Ardusso irá por el campeonato de Súper TC2000 el próximo fin de semana en Alta Gracia.