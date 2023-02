Las asociaciones de fútbol de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, junto con sus respectivos ministros de Deporte y la Conmebol, lanzaron hoy "el sueño" de ser sede del Mundial 2030 a cien años de la realización de la primera Copa, en 1930.



La reunión de la mañana y el acto posterior contó con las presencias de los presidentes Claudio Tapia (AFA), Alejandro Domínguez (Conmebol), Pablo Milad (ANFP de Chile) e Ignacio Alonso Labat (AUF de Uruguay) y del vice Javier Díaz de Vivar (APF de Paraguay); y de los ministros de Deporte Matías Lammens (Argentina), Alexandra Benado Vergara (Chile), Diego Galeano Harrison (Paraguay) y Sebastián Bauzá (Uruguay).



A los cuatro países podría sumarse Bolivia, según pidió el primer mandatario argentino, Alberto Fernández: "Esta candidatura es de todo el continente. Por eso, me gustaría y voy a proponer que nuestro país hermano Bolivia sea parte de este sueño", escribió en sus redes sociales.



Además, en la reunión de hoy estuvieron los campeones mundiales argentinos Ubaldo Fillol, Omar Larrosa, Alberto Tarantini y Ricardo Villa (1978) y Héctor Enrique, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Oscar Garré y Oscar Ruggeri (México 1986).



Y también los integrantes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, quien todavía no renovó su vínculo con el seleccionado tras ganar el Mundial de Qatar, Pablo Aimar y Roberto Ayala, asistentes, y Martín Tocalli, entrenador de arqueros.



El primero que tomó la palabra fue Claudio Tapia, en su rol de anfitrión en el predio Julio Humberto Grondona de Ezeiza, y dijo: "Le quiero agradecer a Alejandro Domínguez, que también es parte del título conseguido en Qatar porque nos dio la oportunidad de competir en la Copa América. Si todos nos proponemos ser sede en el 2030, lo vamos a lograr".



"Hace un tiempo arrancamos con este sueño de tener esta copa tan hermosa nuevamente en nuestras tierras. El sueño es del fútbol sudamericano, que tiene la historia de hacer el primer mundial y por eso queremos ser sede nuevamente de este torneo. Además, hay pasión y tenemos el compromiso para lograrlo. Queremos mostrarle al mundo que estos países pueden hacer real el sueño de ser sede del 2030", continuó.



A su vez, Tapia, al que se lo notó alegre por la obtención del título en Qatar, les agradeció a los clubes por "estar poniendo los estadios en condiciones" de cara al gran objetivo de ser sede mundialista.



En esa sintonía se manifestó el Ministro de Turismo y Deporte nacional, Matías Lammens, quien destacó la labor de cada institución de barrio en la que los directivos "dejan horas de su vida para generar oportunidades".



"Les quiero agradecer a todos los ministros por el trabajo enorme que venimos haciendo, también a Alejandro Domínguez que empezó con el sueño y a Claudio (Tapia) por recibirnos en la casa de los campeones del mundo, le quiero agradecer a cada campeón del mundo porque sin ellos no seríamos nadie y a los dirigentes de los clubes que le dieron un lugar a nuestros jugadores campeones", comentó.



Y se animó a comparar a Domínguez con Lionel Messi pero de los "dirigentes".



"Los argumentos que tenemos para defender nuestra candidatura son miles, sabemos que en potencia económica estamos por detrás de Europa, pero en pasión somos los mejores. El fútbol mundial tiene que saldar la deuda de volver a donde nació todo esto", sostuvo.



"Sin dudas estarán los que digan que gastaremos dinero, es real que haremos inversiones, pero también es importante para la integración regional y puede quedar un importante legado con la conectividad y los pasos de frontera. Lo mismo sucederá con el impacto y el desarrollo en los países de la región", explicó Lammens.



El micrófono pasó también por sus pares de Paraguay, Uruguay y Chile, que coincidieron en el "cumplimiento de un sueño sustentable" desde el punto de vista económico y en que la "pasión del fútbol sudamericano" no se ve en otros lados.



Por su parte Domínguez, al que se lo notó entusiasmado con la posibilidad de traer el Mundial a las cuatro sedes y adelantó que se contará con 320 millones de dólares de inversión, subrayó la "gran labor dirigencial" de Tapia.



"Tenemos equipos, estamos convencidos y tenemos la obligación de honrar la memoria de quienes hicieron aquel primer Mundial. El fútbol te expone ahora de sobremanera, por eso llevó a la FIFA a ser lo importante que es ahora. Argentina es hoy el mejor equipo del mundo gracias también al trabajo de los dirigentes de su país", opinó acerca de traer el Mundial a 100 años del primer paso en Montevideo, Uruguay.



En sus últimas palabras, antes de recibir un exótico par de botines con los colores argentinos y la cara de Claudio Tapia, adelantó que le darán "la orden del honor al mérito del fútbol sudamericano, en el Grado de Gran Collar Extraordinario", al directivo argentino.



Las gestiones para el lanzamiento comenzaron a mediados del 2017 y el primer paso se dio en un partido entre Uruguay y Argentina, que terminó 0 a 0 en el Centenario, y en el que posaron Luis Suárez y Lionel Messi con dos remeras alusivas al evento.