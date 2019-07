Genialidad. Fabricio Torres ingresó desde el banco de relevos y marcó el segundo mediante este libre directo.

No les alcanzó. Dieron todo. Se esforzaron hasta el segundo final. Pero cayeron en la puerta de la gloria. Al borde de la hazaña. La Selección argentina Sub-19 de hockey sobre patines perdió con España en la finalísima en el Mundial de la categoría por 3-2 en el estadio municipal de Vilanova. Jugaron mucho mejor en el primer tiempo, cuando se fueron al descanso ganando 2-0. Pero no pudieron detener el vendaval de ataques rivales en el complemento y se quedaron con las manos vacías.



Gran primer tiempo del equipo argentino. Mostrándose tal cual es. Haciendo valer sus credenciales. A los chicos de Garcés no les pesó nada y metieron un estiletazo al corazón de los locales. Fue antes de los cinco minutos, cuando en un ataque Bruno Alonso sacó un remate espectacular que se clavó en uno de los ángulos del arco español. El local sintió el impacto, tanto que empezó a cometer errores. Entonces, sobre los 13 minutos, el atrevido de Olmos se mandó una en una contra y lo bajaron. Libre directo. Entró desde el banco el eficaz del "Mecha" Torres y llevó el tablero a 2-0 tras un preciosismo.



En el inicio del complemento España fue una tromba. A los 5", Pujadas encontró justo premio ante tanta entrega. Y ese gol entonó aún más a los locales que en menos de un minuto llegaron al segundo, a través de Marimon, quien ejecutó un penal. España se hizo peligroso en todas las llegadas y la Argentina intentó contragolpear pero no pudo. Hasta que a los 14" apareció otra vez Pujadas y, tras un movimiento individual notable, metió el tercero. España lo había dado vuelta y no era poco. Lo peor es que lo dio vuelta para siempre.

Clave

Carácter

Argentina no se le achicó a España en los primeros minutos. Apenas pasaron un par de minutos se hizo dueño de la bocha y empezó a lastimar con sus ataques. En uno de ellos Alonso (figura) la clavó en el ángulo.

Ampliación

Y algunos minutos después la Argentina elevó la cuenta con una genialidad de Fabricio Torres, quien entró desde el banco para clavar un libre directo a su manera. Y España se fue al descanso con broncas.

Remontada

Pero en el segundo tiempo la historia cambió. España se fue decidido a descontar y lo logró por su figura Roc Pujadas. Y ahí nomás lo empató. Al final apareció otra vez Pujadas y clavó el tercero para el local.