Jugadorazo. Facundo Campazzo es uno de los pilares del equipo argentino. En este Mundial sus apariciones han sido determinantes.

El seleccionado argentino de básquetbol se enfrentará hoy ante Polonia en un partido de la última fecha del Grupo I que servirá para determinar su posición de acceso a los cuartos de final del Mundial de Básquetbol China 2019, instancia a la que ambos equipos ya están clasificados.



Este encuentro de la segunda fase del torneo, que será televisado en directo por TyC Sports y la Televisión Pública, se disputará desde las 9 en la ciudad e Foshan, ubicada unos 2.151 kilómetros al sur de la capital Beijing.



Argentinos y polacos llegan al cruce de mañana invictos y con un pleno de cuatro victorias, tras adjudicarse sus respectivas zonas en la primera ronda y obtener su boleto a cuartos con triunfos sobre Venezuela y Rusia, respectivamente.



Lo que les resta entonces es definir hoy qué equipo avanzará a la fase final como ganador y segundo del Grupo I para luego conocer si jugarán en cuartos con España o Serbia (último subcampeón), que se encuentran en idéntica condición y jugarán también hoy desde las 9.30 por la última fecha del Grupo J con sede en la ciudad Wuhan.



Si Argentina le gana a Polonia jugará por un lugar en semifinales el martes próximo a las 8 en la ciudad de Dongguan con el perdedor del partido entre españoles y balcánico; de lo contrario, en caso de derrota, se presentará ese mismo día a las 10 con el vencedor del cruce europeo en Shanghai.



El equipo de Sergio Hernández mostró un funcionamiento convincente durante la competencia y avanzó a la ronda final sin apremios después de ganarle sucesivamente a Corea del Sur (95-69), Nigeria (94-81), Rusia (69-61) y Venezuela (87-67).



Con el liderazgo del veterano Luis Scola (39 años) y la conducción del base cordobés Facundo Campazzo, el conjunto argentino se entusiasma con volver a un podio en el Campeonato del Mundo tras subcampeonato en Indianápolis 2002 que significó la irrupción de la recordada Generación Dorada.



Desde entonces, Argentina, primer organizador y campeón del Mundial en 1950, se clasificó 4to. en Japón 2006, 5to. en Turquía 2010 y 11mo. en España 2014.



Polonia, ubicado en el puesto 25 del ranking FIBA, en el que el seleccionado "albiceleste" se ubica quinto, lleva acumuladas victorias ante Venezuela (80-69), China (79-76), Costa de Marfil (80-63) y Rusia (79-74). En China cumple su segunda participación mundialista a 52 años de la anterior en Uruguay, donde terminó en el quinto lugar.

Perdió Brasil

Brasil sufrió una dura derrota ante República Checa por 93-71, lo que dejó a Argentina en el umbral de la clasificación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Brasil está obligado a vencer el lunes a EEUU, caso contrario quedará sin chances de acceder a losa JJOO, clasificando Argentina y Estados Unidos por América.

El entrenador polaco admira a la Argentina

El estadounidense Mike Taylor, entrenador del equipo polaco, se deshizo en elogios sobre su rival de hoy, el seleccionado argentino, porque, dijo, "es un equipo equilibrado y de grandes individualidades".



"Me ha gustado mucho ver jugar a Argentina. Creo que son un equipo muy dotado, bien entrenado. Me encanta cómo juegan los bases, Campazzo y Laprovittola. Me gusta Garino, Scola es una leyenda, Deck está infravalorado, con su actividad, su inteligencia y su destreza. Delía, el pivote, también es muy, muy bueno", agregó. Taylor.



"Me encanta la habilidad con la que se pasan el balón, cómo juegan juntos, y uno se explica por qué tienen tanto éxito. Creo que la lucha por la primera plaza del grupo de la segunda ronda es una gran preparación para los cuartos de final. Trataremos de trazar el mejor plan de juego y de desarrollarlo lo mejor posible contra la gran calidad de Argentina", cerró en su análisis sobre el equipo Albiceleste.



Sobre el equipo que dirige aclaró: "Creo que todavía no hemos jugado nuestro mejor básquetbol. Cada vez nos enfrentaremos a equipos mejores y vamos a tener que subirnos el listón. Pero dejémonos llevar hasta donde este sueño nos lleve".



Por otro lado, el Grupo K (donde perdió Brasil) lo encabeza Estados Unidos, que ayer le ganó a Grecia 69-53. En tanto, por la zona L, Francia y Australia lograron el boleto a cuartos de final luego de vencer a Lituania 78-75 y Dominicana 82-76, respectivamente, en Nanjing.