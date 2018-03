Nervios. Argentina pagó carísimo todas sus inseguridades en el estreno sudamericano y Colombia no se lo perdonó. Fue 0-4 en contra en el comienzo de la pelea por la clasificación.

El primer paso puede ser el decisivo y, lamentablemente, el seleccionado Sub-17 de Argentina lo dio en falso. Es que en su estreno dentro del Grupo A del certamen que clasificará al Mundial de Uruguay, las chicas dirigidas por Borrello terminaron siendo presa fácil de un Colombia que fue mucho más de principio a fin. En lo colectivo, en la propuesta, en las individualidades, las Cafeteras demostraron estar a un escalón del inseguro y nervioso andar de Argentina. Colombia no perdonó nada y después de todo un dominio en la primera parte, recién abrió el marcador a los 39" a través de Jaime López. No le salía nada a Argentina y en ese fatídico cierre del primer tiempo, de un tiro libre a favor salió la contra letal de Colombia que Marieth Pérez Ramírez transformó en el 2-0 parcial que era algo más. Un golpe demoledor desde lo anímico para las argentinas que en el complemento quisieron pero nunca pudieron.



En la segunda parte, Colombia con ventaja a su favor, manejó mejor los tiempos y la pelota. Dejó que la ansiedad se apoderara del andar de Argentina y lo terminó de sentenciar con dos goles. Primero a través de Ruiz Guirado y finalmente con la exquisita definición de Natalia Ramírez Plaza cuando se terminaba el partido. Argentina quedó mal. Complicada desde lo estadístico y sentida desde lo anímico por la trascendencia que tiene cualquier debut. Queda tiempo para recuperarse pero el margen se estrecha y mañana viernes tendrá que ir a buscar un triunfo que las devuelva a la pelea nada menos que ante Brasil, uno de los eternos candidatos.



Argentina empezó mal pero puede terminar bien. Dependerá de su capacidad de reacción para concretarlo. Colombia no dejó dudas y se anotó para las grandes definiciones del Sudamericano.





Brasil empezó ganando

Con un gol de Cristiany Oliveira, en el primer tiempo, el seleccionado Sub 17 de Brasil debutó con una victoria en el Grupo A venciendo 1-0 al seleccionado de Ecuador. Las brasileñas fueron mucho más que las ecuatorianas desde lo físico, lo técnico y lo táctico aunque no alcanzó a traducirlo en el marcador.



En tanto que hoy abrirá el juego el Grupo B ya que a las 18, Paraguay enfrentará a Chile y a las 20,15 el actual bicampeón, Venezuela, se medirá contra Uruguay. Quedando libre en esta jornada inaugural la selección de Bolivia.



Con entrada absolutamente gratuita y habiendo invitado a todos los clubes y ligas del fútbol de San Juan, se espera que el Bicentenario empiece a cambiar su panorama ya que en la jornada estreno del Torneo Sudamericano hubo escaso público. Delegaciones de Angaco y de Albardón estarán este viernes en la segunda presentación de Argentina en la fase clasificatoria donde buscará clasificar a la Fase Final, ilusionada con llegar al Mundial de Uruguay que se disputará en este 2018. San Juan siempre apoya y esperan ese respaldo con el correr del certamen.