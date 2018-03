Candidato. Brasil, sin dudas, junto a Colombia son los candidatos de este grupo. Precisamente los dos fueron los primeros rivales de Argentina que no pudo con ninguno y que mañana deberá ganarle sí o sí a Ecuador.

Batalló, luchó, pero le fue imposible. Una nueva derrota sufrió Argentina ayer en el Sudamericano de fútbol femenino Sub-17. La Albiceleste cayó esta vez ante Brasil por 2 a 0 en un encuentro válido por la 2da fecha del Grupo "A" del certamen que tiene como sede a San Juan y que disputa sus encuentros en el Bicentenario. De esta manera, Argentina quedó complicada de cara a su futuro, ya que son muy pocas las chances de clasificación.



Demasiado hicieron las chicas argentinas. Tras la dura goleada sufrida ante Colombia en el debut, ayer se enfrentaron ante una de las potencias de la categoría y con muy pocas armas, dieron pelea durante el primer tiempo. Es que la Albiceleste se paró de igual a igual ante las brasileñas y protagonizaron un clásico digno de ver. La mayor falencia de Argentina estuvo en las jugadas de pelota detenida, tanto, que por esa vía llegaron los dos goles que fueron prácticamente similares. No había pasado mucho cuando a los 15 de ese primer tiempo tras un córner desde la derecha, Ferreira metió un centro preciso para que por el centro del área de cabeza apareciera Da Silva, que sin marca, no tuvo impedimento alguno para marcar el 1-0. Argentina dio pelea y cuando estaba más cerca del empate llegó el otro golpe de Brasil. Fue justo antes de que llegara el complemento cuando tras otro tiro de esquina desde la derecha, esta vez la defensa argentina rechazó hacia atrás y por la puerta del área grande apareció Assis para poner el 2-0.



El segundo tiempo ya el trámite fue otro. Argentina ya no presionó como en la primera parte y Brasil se encargó de controlar el juego para que los minutos pasaran, aunque también contó con serias chances de aumentar el marcador.



Argentina ahora deberá esperar hasta el domingo cuando le toque enfrentar a Ecuador, previamente se enfrentarán Brasil y Perú. En tanto que hoy por el grupo B chocarán: Uruguay-Bolivia (18) y Venezuela-Paraguay (20.15).

Se luce. Colombia volvió a golear. Ayer le tocó a Perú.

Colombia, firme

Colombia sigue a buen ritmo en el Sudamericano. Tras la goleada que le propinó a Argentina en la primera fecha, la selección cafetera ayer volvió a golear, lo hizo ante Perú y con el mismo resultado. Maireth Pérez marcó tres goles , mientras que Gisela Robledo hizo el restante. El próximo partido será el martes 13 de marzo ante Brasil.