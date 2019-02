Goleador. Gaich es la carta ganadora de Argentina.

Argentina buscará hoy la conquista del título y la eliminación de Brasil cuando lo enfrente en el clásico de la última fecha del Campeonato Sudamericano Sub 20 de Chile, que define cuatro plazas para el Mundial de la categoría en Polonia y otras tres para los Juegos Panamericanos de Lima.El partido se jugará desde las 22.10 en el estadio El Teniente de Rancagua, ciudad ubicada 90 kilómetros al sur de Santiago, y será el último de una jornada que también incluye los cruces entre Colombia-Uruguay (17.30) y Venezuela-Ecuador (19.50).



Los chicos dirigidos por Fernando Batista llegan a la fecha final en el primer puesto del hexagonal, con nueve puntos, y ambos objetivos cumplidos. Argentina jugará el Mundial de Polonia (23 de mayo-15 de junio) y también los Panamericanos en Perú (26 de julio-11 agosto).



Entonces, el objetivo del equipo argentino pasa por asegurarse el título de la competencia, que puede conseguir incluso antes de jugar si sus escoltas Uruguay y Ecuador, ambos con 7, no ganan en sus respectivos compromisos previos.



Y también, por qué no, tiene como meta sentenciar la suerte de los brasileños, que ocupan el último lugar con dos puntos y necesitan indefectiblemente la victoria.