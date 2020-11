Se terminó el 2020 para Argentina, un año duro, complejo, difícil. Lo terminó con una sonrisa y tal vez, en la mejor producción en este camino a Catar 2022, el seleccionado nacional ganó en Perú por 2-0 y quedó en zona de clasificación mundialista, esperando ya el retorno de la serie eliminatoria sudamericana para marzo del 2021 con otras expectativas. Nicolás González y Lautaro Martínez marcaron los goles argentinos.



Si alguien planificaba un primer tiempo tan redondo como el que jugó Argentina en Lima, nadie lo habría concebido tan perfecto. Es que con contundencia, solidez, precisión y mucha categoría, el seleccionado nacional resolvió más de medio partido contra Perú en menos de media hora. De un arranque incómodo, sin tener la pelota y sufriendo la velocidad peruana incluida esa peligrosa llegada de Cueva a los 9" que terminó en suspenso por el VAR, Argentina pasó a controlar todo: juego, marcador y situaciones. A los 16" Lo Celso armó un jugadón por la izquierda, cedió a Nico González y su definición fue perfecta para vencer a Gallese y abrir la cuenta. Se desmoronó Perú. Se desordenó entre sus volantes y su defensa y Argentina, con Messi más retrasado, empezó a edificar el segundo gol del partido. Y claro, a los 270 se asociaron con Paredes y salió la habilitación profunda para Martínez que no perdonó. Lo que quedó de esta primer parte sirvió para ver lo mejor de Argentina en este camino a Catar 2022. Jugaron todos, tocaron todos, se movieron colectivamente y eso dio la imagen de un equipo en crecimiento.



En el complemento, toda la obligación era peruana. Se esperaba reacción, rebeldía y más fútbol en el equipo de Gareca pero eso apenas pasó en los primeros 10" cuando llegó con más ganas que juego. Se reacomodó Argentina y empezó a disfrutar de los espacios y de más ocasiones para aumentar el marcador. Lio Messi, en dos ocasiones, estuvo cerca pero no pudo acertar. También Lucas Ocampos que ingresó por De Paul, pero Argentina no lo liquidaba. Con Di María ya en cancha, el tercero se demoraba en llegar. Una triple tapada milagrosa en el área de Perú alcanzó para sostener el 0-2 abajo para Perú. Argentina era más y lo sabía. Controlados todos los movimientos, sólido en cada línea, colectivamente firme y con una envidiable actitud que todos reclamábamos de este plantel, terminó de resolver una excursión por Lima que no siempre es cómoda. A los 31" Messi hizo todo para festejar su gol pero su definición se fue apenas desviada por milímetros. Era cuestión de tiempo y como en el comienzo de este complemento, todo dependía de lo que hiciera Perú, los últimos quince minutos de partido dependieron de lo que hizo Argentina.



Se fue así un año como el 2020 complejo para todos y para Argentina. Se terminó con el sello de una contundente y atractiva producción en Perú. Ganando un partido duro en la previa, pero resuelto con enorme categoría. Apareció el equipo. Fue el momento de Lo Celso, el momento de Nico González y la producción mas prometedora de Argentina en mucho tiempo.



Queda demasiado para Catar, pero el camino se va allanando. Con Messi mejor acompañado, con nombres que ya salen de memoria y una actitud que entusiasma, Argentina cerró su año con una sonrisa más que feliz.

apoblete

CLAVES

Orden táctico

Como ante Paraguay a Argentina le costó entrar en ritmo. Se tomó su tiempo sin desordenarse y luego impuso su control de pelota apoyado en la buena técnica y movilidad de sus volantes.

Contundencia

Cumplido el primer paso, que era adueñarse de la pelota, Argentina hizo pesar la jerarquía de sus individualidades e impuso su mayor variedad de contundentes recursos ofensivos.

Despliegue solidario

La capacidad de desdoblamiento de algunos y la solidaridad de todos para cubrir espacios y recuperar la pelota le quitó espacios a Perú, que sólo atinó a algunas intentonas sin profundidad.