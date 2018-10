Rodeado. Neymar intenta salir del cerco que le proponen los volantes argentinos encabezados por Paredes. Argentina perdió el clásico ante Brasil cuando más duele: en el minuto final.





Buenos Aires, TELAM



Brasil se impuso a la Argentina por 1 a 0 con un gol de Miranda en el último minuto y se llevó el trofeo "Superclásico Championship", en el encuentro amistoso jugado en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.



Con una temperatura superior a los 30 grados, los seleccionados de Argentina y Brasil jugaron un discreto partido en donde el gol se hizo presente ya en tiempo reglamentario cumplido. Con el triunfo en el centésimo encuentro entre Argentina y Brasil, el historial quedó a favor de los brasileños con 38 triunfos sobre 37 y un total de 25 empates.



En tanto, la "albiceleste" tuvo momentos de buen fútbol durante algunos pasajes del partido y mostró algunas ideas en mitad de cancha para arriba.



El conjunto brasileño dirigido por Tité comenzó mejor en los primeros minutos con Neymar activo por el sector izquierdo, pero bien controlado por el defensor de Racing Club, Renzo Saravia. Argentina fue entrando en el clima del encuentro y tuvo la primera ocasión de riesgo con un zurdazo de Giovani Lo Celso, a la altura de la medialuna, que se fue junto al palo izquierdo de Alisson. Argentina presionaba arriba y Brasil atacaba por ambos laterales, donde la defensa argentina mostraba algunas imprecisiones. Neymar, dolorido por un pisotón de Leandro Paredes -luego amonestado-, fue tomando protagonismo y comandando las acciones de peligro de la "verdeamarela".



Sobre los 22 minutos, Ángel Correa presionó a Alisson, que casi pierde la pelota dentro del área chica.



A los 27, la oportunidad más clara del encuentro fue para los brasileños. El defensor Miranda tomó un centro al segundo palo y remató de pique al suelo. La pelota, que ya había superado al arquero Sergio Romero, fue salvada por Nicolás Otamendi sobre la línea.



En el final de la etapa, Neymar tuvo un tiro libre en la puerta del área grande, pero su disparo pegó en la barrera.



Ya desde el inicio del segundo tiempo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni presionó en campo rival y Mauro Icardi comenzó a tener protagonismo en la delantera nacional.



El capitán del Inter de Italia primero remató incómodo y la pelota se fue al córner.



Luego, en una gran jugada con el ingresado Lautaro Martínez, Icardi habilitó a Lo Celso, quien no pudo definir de la mejor manera.



El juego ingresó en una meseta y muy friccionado en la mitad de cancha. Casemiro, de tiro libre, casi anota luego de un rebote en la barrera que descolocó a Romero; el remate se fue junto al palo.



Sobre el final, Otamendi casi anota en su propio arco luego de un centro buscapié desde el sector derecho.



Pero en la última pelota, cuando el partido iba derecho a los penales, apareció Miranda y, tras un córner desde la izquierda, se sacó de encima la marca de Otamendi y de cabeza dentro del área chica anticipó a Romero para darle la victoria a Brasil.





San Juan sería una de la sedes ante México en la próxima fecha FIFA

Scaloni: "Les daremos pelea a todos"





"Lo positivo es muchísimo. Hay un montón de jugadores que tuvieron su primer superclásico, futbolistas que demostraron que están para cosas importantes, como el caso de Saravia, que jugó contra uno de los mejores del mundo (Neymar) e hizo un gran partido". La derrota sobre la hora le dolió a Lionel Scaloni, técnico interino de la Selección. Aunque la valoración general del entrenador fue positiva. "Haciendo lo que hicimos hoy le vamos a dar guerra a todo el mundo", aseguró. "Lo negativo fue el gol en la última jugada. Más allá de que los cambios fueron muchos, cuatro minutos de adicional era demasiado, más en un partido amistoso. Nos llevamos mucho positivo. Ayer (lunes) dije que buscábamos compromiso, organización, que estos chicos jueguen para la Selección. Duele perder, pero de esta manera se darán los resultados", agregó el entrenador. "No me quiero contradecir, el resultado es secundario, lo dije ayer. No quita que duele porque es Brasil, es emocionante ver el partido que hicieron estos chicos. Recién tuvimos una charla y duele perder así. Pero hicieron un esfuerzo increíble, ante un equipo que, lo había dicho, era el favorito, porque tiene más trabajo que nosotros. Nosotros haciendo el trabajo que hicimos hoy le vamos a dar alegría a todo el mundo. Estoy ilusionado y contento por el trabajo de los chicos, hay que seguir trabajando en esta línea. No pensemos en el gol, el resultado ya está puesto", se sostuvo.