Triunfo. Argentina empezó a andar por la senda del éxito en San Juan. Con un gol de tiro libre venció a Ecuador para abrir su participación en el Sudamericano que se juega en el Bicentenario.

El debut, ese arranque que todo condiciona, no suele ser fácil para nadie. Y para el seleccionado Sub 20 de Argentina no fue distinto porque el equipo de Borrello tuvo que esforzarse al máximo para terminar festejando una victoria inicial por 1-0 sobre Ecuador en el marco de la primera fecha del Grupo A del torneo Sudamericano que otorga dos plazas al Mundial de Costa Rica y Panamá, de fin de este año.

Le costó a Argentina porque esa tensión no le permitió hacerse dueña del partido en lo absoluto. Arrancó bien, presionando en terreno contrario pero se expuso a la contra de las rápidas jugadoras de Ecuador que en tres ocasiones en esos primeros 15" de juego hicieron figura a la arquera Ariana Alvarez. Pero Argentina siguió, fue y casi en el filo del primer tiempo pudo haber abierto el marcador pero Ippolito no pudo definir. En el complemento, Argentina ya fue decididamente más. Apretó en el medio, ganó Braun en esa zona y de la mano de Ippolito y de Hain, las chicas argentinas llevaron el partido sobre el arco ecuatoriano. Hubieron dos tiros en los palos y un par de definiciones erradas que pudieron haber sido la apertura de marcador pero a los 15" de este complemento, Sophia Braun puso el 1-0 con un remate fuerte de tiro libre. Desde ahi y hasta el final, Argentina fue más que Ecuador para terminar de justificar el triunfo. No pasó sobresaltos. No se expuso atrás y además buscó en el área contraria. Pasó el debut y Argentina lo ganó con lo justo pero con justicia y eso, suele definir mucho.

Colombia no perdonó

El primer turno tuvo como gran protagonista a la selección cafetera, que dejó sin chances a su par de Bolivia. En un arranque avasallador, Colombia se puso rápidamente en ventaja con los goles de Gisella Robledo, en dos oportunidades, Maireth Perez e Ingrid Guerra. El segundo tiempo el marcador volvió a ampliarse con los goles de Manuela Banegas, Manuela Pavi y María Camila Reyes quienes pusieron cifras definitivas para la victoria 8 a 0 de Colombia.