Oportunidad. Mauro Icardi pidió su chance. La tendrá hoy ante Colombia sabiendo que puede marcar un antes y un después.

Las selecciones de Argentina y Colombia se medirán en Nueva Jersey en un amistoso que pondrá punto final a esta ventana FIFA y que enfrentará a dos equipos que están conducidos por técnicos interinos.



La "Albiceleste", que cesó en el cargo a Jorge Sampaoli luego del Mundial de Rusia, tendrá en la conducción al joven Lionel Scaloni que asumió este cargo por los seis amistosos pendientes hasta fin de año.



El bicampeón del mundo en 1978 y 1986 viene de vencer por 3-0 a Guatemala el último viernes con tantos de Gonzalo Martínez, de penal, Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone. Para este segundo compromiso, Scaloni determinó los ingresos de Paulo Dybala y Mauro Icardi en ofensiva, dos que no tuvieron minutos en el triunfo ante Guatemala.



Además Franco Armani será el arquero titular en un elenco argentino que cambiará ocho jugadores con respecto al once titular que inició el partido ante Guatemala.



Por su parte Lautaro Martínez volvió a Italia para sumarse al plantel del Inter de Milán, luego de quedar liberado en Argentina por una lesión en su pantorrilla izquierda.



Por su parte Colombia viene de vencer por 2-1 a Venezuela en Miami con la conducción de Arturo Reyes, entrenador que tomó la conducción del conjunto "cafetero" luego de la salida de José Pekerman.



Para este compromiso Colombia no podrá contar con el lateral derecho Santiago Arias, que sufrió un golpe en las costillas en el encuentro ante Venezuela y quedó liberado para este segundo compromiso.



Su lugar será ocupado por Helibelton Palacios, cuyo último encuentro con la casaca nacional fue justamente ante Argentina en el encuentro por eliminatorias para el Mundial de Rusia, en Barranquilla.



Al igual que Argentina, que no contará con Lionel Messi, para estos duelos de septiembre Colombia no pudo disponer de James Rodríguez, al que decidieron darle un descanso luego del Mundial.



"La verdad que llevo siete meses en River. La adaptación, el ritmo de juego es diferente y hoy se nota, estoy muy agradecido con el equipo por la oportunidad y porque me ha permitido mejorar en mi nivel. Ojalá ante Argentina pueda también demostrar esta evolución", señaló Juan Fernando Quintero en la antesala de este duelo.



Santiago Arias, defensor lateral del Atlético Madrid de Cholo Simeone, sufrió una condritis costal izquierda producto de un choque en el amistoso que disputaron Colombia y Venezuela que lo dejará afuera del partido ante Argentina. "Arias sufrió una condritis costal izquierda postraumática, la cual le impide seguir en competencia. Por esta razón, el cuerpo médico y técnico llegaron a un acuerdo con Atlético de Madrid.





>>Historia aparte

El historial marca que Argentina y Colombia se midieron en 35 oportunidades, con 19 triunfos albicelestes y 67 goles marcados, mientras que los cafeteros vencieron en 8 encuentros con 34 goles y empataron ocho veces. Hace días se cumplieron 25 años del legendario 0-5 en las Eliminatorias USA 1994 con el que Colombia castigó a Argentina en su resultado más contundente en su historia.

>>Scaloni: la 10 es de Messi

Se viene el partido contra Colombia pero el tema Messi siempre rodea a la Selección, obviamente. Y el técnico Lionel Scaloni no dio muchas vueltas al evaluar por qué no se usa la camiseta número 10 en estos partidos. "Es muy fácil la respuesta, los que fueron al Mundial y vinieron a estos partidos mantuvieron su número. La 10 es de Messi hasta que diga si va a seguir o no".



Firme y seguro, Scaloni fue preciso y se mantuvo en lo que dijo desde el primer día sobre la continuidad de Leo. "En principio no tenemos la negativa. Y tomé la decisión del tema de los números, que no la sugirió nadie. Esperemos pero mientras tanto, la 10 es exclusiva de él y lo decidí yo".



A la Selección, en plena renovación tras el Mundial de Rusia, no le pasa inadvertida la falta de Messi. "Cuando no está el mejor del mundo en la cancha, el equipo pierde, no hay ninguna duda. La idea es armar un equipo para que si Messi está adentro, se sienta cómodo. Mientras tanto preparamos un equipo que entienda lo que es jugar con esta camiseta y después veremos", agregó Scaloni.



>>Battaglia



Rodrigo Battaglia se perfila como uno de los dos volantes centrales que jugaría el amistoso hoy contra Colombia. "Yo hago mi esfuerzo día a día, pero las decisiones las toma Scaloni. Me concentro para lo que toque. Y si me tocara, hay que dar la vida por los colores", dijo el volante del Sporting Lisboa.



Más allá de haber quedado afuera de la lista que Sampaoli llevó a Rusia, Battaglia no bajó los brazos porque sabía que las puertas de la Selección se le volverían a abrir. "Me tocó quedar afuera del Mundial y mi objetivo fue seguir trabajando de la misma porque la posibilidad iba a llegar. En Europa con ser sólo ofensivo no te alcanza", dijo.