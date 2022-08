Terminó la Fase de Grupos del XX Campeonato Mundial que se disputa en Polonia y Eslovenia y de esta manera se completó el cuadro de Octavos de Final. La Selección Argentina (13°) se medirá el martes a las 12.30 ante Serbia (4°) y evita así a cucos mayores como Polonia, Italia, Francia y Brasil, que podría ser rival en la siguiente ronda.

La última jornada de la fase de grupos no tuvo mayores sorpresas. Turquía cumplió ante Canadá, Ucrania aseguró su lugar tras vencer a Puerto Rico, Serbia se despachó de Túnez, Países Bajos le ganó el primer lugar del Grupo F a Irán (3-1) e Italia aplastó a China en otro resultado saca técnico que sufrieron los asiáticos.

De esta manera, Italia y Serbia fueron los dos mejores, terminando invictos y sin ceder sets. Sin embargo, el sistema de competencia establece que Polonia y Eslovenia, anfitriones, serían dueños del 1-2 en caso de clasificar. En consecuencia, el ranking queda Polonia (1°), Eslovenia (2°), Italia (3°), Serbia (4°), Brasil (5°), Francia (6°), Países Bajos (7°), Estados Unidos (8°), Turquía (9°), Ucrania (10°), Japón (11°), Irán (12°), Argentina (13°), Cuba (14°), Alemania (15°) y Túnez (16°).

Argentina, con los sanjuaninos Bruno Lima y Matías Sánchez, se medirá ante Serbia en Polonia, por lo que deberá trasladarse de ciudad. El día sería el domingo y la hora deberá definirse en las próximas horas. Y por el mismo lado de la llave, el ganador se enfrentaría al vencedor entre Brasil (5) e Irán (12), que es otro de los cruces fuertes de los Playoff. Del mismo lado del cuadro, en la parte superior, Polonia (1) tendrá como rival a Túnez (16) y posiblemente vuelva a cruzarse con Estados Unidos (8) de Javier Weber (Asistente), que va ante Turquía (9).

Del otro lado, Eslovenia (2) repite enfrentamiento con Alemania (15), a quien le ganó 3-0 en el Grupo D. Y el rival en Cuartos de Final podría ser Países Bajos (7°) o Ucrania (10°), que prometen un duelo muy parejo y con serias e históricas chances para ambos. Y debajo del cuadro habrá un interesante choque entre Italia (3) y Cuba (14) y el campeón olímpico Francia (6) ante Japón (11).

CUADRO DE PLAYOFF

Polonia vs Túnez || Domingo 4 || 16.00

vs Estados Unidos vs Turquía || Domingo 4 || 12.30

Serbia vs Argentina || Martes 6 || 12.30

vs Brasil vs Irán || Martes 6 || 16.00

Eslovenia vs Alemania || Sábado 3 || 12.30

vs Países Bajos vs Ucrania || Lunes 5 || 12.30

Italia vs Cuba || Sábado 3 || 16.15

vs Francia vs Japón || Lunes 5 || 16.00