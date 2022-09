Apertura. Lautaro Martínez celebra el primer gol de la Argentina, en Miami. La albiceleste tuvo una sólida actuación, más allá del pobre nivel rival.

Argentina consiguió anoche una clara victoria sobre Honduras por 3-0 frente a 65.000 fanáticos en el estadio Hard Rock de Miami en Estados Unidos, donde encara la última gira antes del Mundial Qatar 2022.

Lautaro Martínez (15m.PT) y Lionel Messi en dos ocasiones, primero de penal (46m.PT) y luego de emboquillada sobre el arquero (23m.ST), marcaron los goles del equipo argentino, que estrenó la camiseta violeta inspirada en la diversidad.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni extendió su racha invicta a 34 partidos, la más importante en toda su historia. La última derrota se remonta al 2 de julio de 2019 ante Brasil (0-2) en Belo Horizonte, por las semifinales de la Copa América.

La serie preparatoria para la Copa del Mundo culminará el martes próximo con otro amistoso ante Jamaica en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

En un ambiente bien argentino, el vigente campeón de América venció a un rival notoriamente inferior, dedicado a defender desde el primer minuto de juego. Después de algunos avisos con remates de Alejandro "Papu" Gómez y Rodrigo De Paul, Argentina llegó al gol a los 15 minutos con una jugada pacientemente elaborada con una cadena de pases que liquidó Lautaro Martínez. De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, "Papu" Gómez y Messi continuaron con un fluído diálogo que conservaba latente la posibilidad de un segundo gol. Y sucedió al límite del entretiempo tras una agarrón a Lo Celso en el área que el estadounidense Rubiel Vázquez sancionó correctamente como penal. Messi, con la naturalidad emanada de su zurda, dirigió la pelota en sentido contrario al arquero.

Con la considerablemente ventaja, el segundo tiempo se transformó en un banco de pruebas para Scaloni, que decidió darle minutos a tres debutantes (Thiago Almada, Enzo Fernández y Nehuén Pérez).

Aun con la intensa rotación de jugadores, el equipo argentino no perdió calidad en la construcción de juego ni ambición en la búsqueda del tercer gol, que llegó con una genialidad del capitán.

Fernández: "Me tengo fe"

Luego de la goleada, el volante Enzo Fernández destacó que "me tengo fe como para llegar al Mundial, el técnico me está dando esta posibilidad y la quiero aprovechar con todo". Consultado sobre su gran presente, destacó que "me pude adaptar bien al fútbol de Europa y espero poder aportar lo mío al grupo".

A su vez, el defensor Lisandro Martínez aseveró que "fue un lindo partido para la selección, que sirve para tomar más confianza y llegar a pleno al Mundial, que es el objetivo principal".

Al tope

Con los dos goles de anoche, Messi suma 23 tantos en la era Scaloni, siendo el máximo goleador del ciclo. Durante el año y con la albiceleste, disputó cinco partidos, dio dos asistencias y marcó ocho tantos.