El seleccionado argentino masculino de vóleibol, con la participación de cuatro jugadores sanjuaninos, iniciará hoy la tercera semana de competencia en la Liga de las Naciones de la disciplina (VNL) enfrentando a su par de Canadá.

El partido se jugará desde las 6 hora argentina en la ciudad de Osaka, Japón, donde el elenco albiceleste cumplimentará otros tres compromisos hasta el domingo 10 del corriente.

Con el opuesto Bruno Lima como máximo artillero, van aportando su protagonismo el armador Matías Sánchez, y los puntas Nicolás Lazo y Manuel Armoa. Los cuatro jugadores van alternando sus participaciones según lo indique el entrenador.

El conjunto que dirige el DT Marcelo Méndez viene de protagonizar el segundo tramo del certamen, en Quezón City (Filipinas), en donde obtuvo un triunfo (ante China) y tres derrotas (Japón, Eslovenia y Países Bajos).

El representativo argentino sumó a su plantel al armador y capitán Luciano De Cecco, ausente en los anteriores cotejos de la fase clasificatoria.

El resto del equipo se integra con Matías Giraudo, Agustín Loser, Joaquín Gallego, Martín Ramos, Nicolás Zerba, Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Ezequiel Palacios, Santiago Danani y Franco Massimino.

El capitán Facundo Conte no viajó, y se incorporará directamente para el Mundial.

Argentina, medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se enfrentará hoy a Canadá y luego se enfrentará a Australia (viernes, a las 00.40), Francia (sábado, 00.40) y Estados Unidos (domingo, 00.40).

El combinado albiceleste ocupa la duodécima colocación, con 8 unidades, tras un registro 2-6.

Principales posiciones: Francia (7-1) y Polonia (7-1) 21 puntos; Italia (6-2) 19; Japón (6-2) 18; Estados Unidos (6-2) 17; Brasil (5-3) 15; Países Bajos (5-3) 14; Irán (4-4) 12.

Méndez utilizó este torneo como preparación para el Mundial de Polonia-Eslovenia que se realizará entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre, por ello al plantel lo integran, gran parte de la base que obtuvo la medalla de bronce en los JJOO de Tokio 2020, y se sumaron varios jóvenes que están realizando su primera experiencia de selección.

Todos los partidos de la serie

Hoy se disputará la primera ronda de la tercera serie. En Japón, jugarán: Estados Unidos vs. Alemania (3.00 de Argentina); Canadá vs. Argentina (6.00). Mañana, en Japón, jugarán: Brasil vs. Alemania (3.40) y Japón vs. Australia (7.10). El jueves lo harán Francia vs. Estados Unidos (0.00), Alemania vs. Australia (3.00) y Canadá vs. Brasil (6.00).

El viernes, Argentina vs. Australia (0.40); Francia vs. Brasil (3.40); Japón vs. Canadá (7.10). En tanto que el sábado, abrirán: Argentina vs. Francia (0.40); Canadá vs. Estados Unidos (3.40) y Alemania vs. Japón (7.10). El domingo 10: Estados Unidos vs. Argentina (0.40); Australia vs. Francia (3.40) y Brasil vs. Japón (7.10).

Por su parte, en Polonia jugarán, China, Serbia, Italia, Polonia, Países Bajos y Eslovenia.