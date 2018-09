La despedida del seleccionado argentino del antiguo formato de Copa Davis fue hace 18 días en el Cantoni, cuando venció a Colombia.

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) fue invitada directamente las finales de la Copa Davis 2019 por parte de la Internacional Tenis Federation (ITF). De esta manera, el equipo argentino disputará desde el 18 al 24 de noviembre la próxima Copa Davis, que tendrá un nuevo formato luego de 118 años de historia. La sede se conocerá la semana que viene y pueden ser: Madrid (España) o Lille (Francia).



El criterio que tiene la ITF para otorgar una Wild Card es que el país esté dentro de los 50 primeros del ranking mundial y que por lo menos tenga un tenista dentro del top ten del mundo. La Argentina está tercera en la general de equipos y Juan Martín Del Potro se ubica cuarto en el ranking de la ATP.



La Argentina será uno de los 18 equipos que formarán parte de la competencia, de los cuales 12 se clasificarán en febrero, cuatro serán los semifinalistas de la actual edición y dos invitados. Este nuevo formato incluye seis zonas de tres equipos cada una. Los primeros de cada zona, junto con los dos mejores segundos, accederán a los cuartos de final. Los partidos serán al mejor de tres sets y las series serán de 3 puntos en lugar de 5 (dos singles y un dobles).



Hasta el momento, los clasificados a la fase final del torneo por ser semifinalistas este año son Francia, España, Croacia y Estados Unidos; los invitados son Argentina y Gran Bretaña. Ayer se realizó el sorteo y los choques para la preclasificación a jugarse el 1 y 2 de febrero son: Brasil vs. Bélgica; Uzbekistan vs. Serbia; Australia vs. Bosnia; India vs. Italia; Alemania vs. Hungría; Suiza vs. Rusia; Kazajistan vs. Europa/África (a definir); República Checa vs. Holanda; Colombia vs. Suecia; Austria vs. Chile; Canadá vs. Europa/África (a definir) y China vs. Japón.