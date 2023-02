El seleccionado argentino de básquetbol le quitó el invicto a Canadá, al que derrotó por 83 a 72, en el Polideportivo Islas Malvinas, de Mar del Plata, por la última ventana de las Eliminatorias para el Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas 2023, pero todavía no se clasificó para esa cita ecuménica, por lo que deberá vencer el domingo a República Dominicana, en el mismo escenario de hoy, para alcanzar ese objetivo.



Para acceder directamente esta noche al Mundial por el Grupo E, el equipo dirigido por Pablo Prigioni necesitaba no solamente vencer a los canadienses, que ya estaban clasificados y por eso vinieron a Mar del Plata sin sus jugadores NBA, sino también que Puerto Rico o México perdieran en sus respectivos compromisos como visitantes de Brasil y Colombia.



Pero no hubo caso, aunque los centroamericanos fueron los que estuvieron más cerca de sucumbir, pero al cabo de un partidazo se terminaron imponiendo a los brasileños por 92 a 90, mientras que los mexicanos apabullaron a los colombianos por casi 60 puntos: 113 a 54.



Ante este panorama, ahora Argentina suma ocho victorias contra tres caídas, lo mismo que República Dominicana, que esta noche se impuso con comodidad en calidad de visitante a Panamá por 93 a 67.



Los tres primeros de cada zona, más el mejor cuarto, se clasifican al Mundial. Canadá ostenta un récord de 10 triunfos y una derrota, la que justamente esta noche le propinó Argentina.



El conjunto argentino consolidó su triunfo a partir del segundo cuarto, ya que el primero lo terminó perdiendo por 18 a 17. Los primeros 9 puntos del equipo albiceleste fueron obra de su máxima figura, el base cordobés Facundo Campazzo, que en su retorno a Mar del Plata, donde es ídolo de Peñarol, desplegó todo su repertorio de conversiones, mandadas y asistencias.



Y justamente de su mano el hoy jugador de Estrella Roja, de Belgrado, comenzó a edificar la victoria en la segunda manga del partido, que los argentinos se terminaron llevando por 40 a 31, al registrar un parcial de 23 a 13.



Claro que el desarrollo volvió a emparejarse con el arranque del segundo tiempo, que terminaría con un ajustado parcial en favor de los locales por 21-19, lo que elevaría levemente la diferencia para un cierre del tercer cuarto con Argentina arriba por 61 a 50.



Pero a pesar de que la diferencia no era tan ancha ya había sensación de victoria consumada para los aficionados que colmaron el Malvinas Argentinas en el arranque del último cuarto, en el que volvieron a enrojecer sus palmas para aplaudir a un Campazzo que se consagró como la figura de la noche con un doble-doble, al convertir 13 puntos y entregar 10 asistencias. El otro goleador con la misma cantidad fue Nicolás Brussino.



De esta manera todos los caminos hacia el Mundial deberán transitar ahora rumbo a lo que ocurrirá el próximo domingo, a las 21.10, nuevamente en el Polideportivo marplatense, frente a República Dominicana, con la inexcusable necesidad de alcanzar una nueva victoria para no depender de ningún resultado externo.