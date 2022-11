El delantero del Atlético de Madrid, Ángel Correa, y el volante del Atlanta United, Thiago Almada, han sido convocados a última hora por Lionel Scaloni y formarán parte de la lista de Argentina para el Mundial de Qatar. Ángel Correa sustituye a Nico González, que cayó lesionado en el entrenamiento de la selección albiceleste, mientras que Thiago Almada suple a Joaquín Correa, que no se ha recuperado de los problemas físicos que arrastra del último encuentro amistoso.

El técnico de Argentina ya avisó, tras el amistoso frente a Emiratos Árabes, donde golearon por 0-5, de que estaría muy pendiente de varios jugadores que no estaban al cien por cien, entre ellos Joaquín Correa y Marcos Acuña.

Ya es oficial que el delantero del Inter no estará en Qatar, mientras que con el defensor del Sevilla, que ayer realizó sesión de kinesiología, habrá que esperar a las sesiones de más alta intensidad.

"Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su defecto, el técnico de Argentina convoca a Ángel Correa", publicó la Selección Argentina en redes sociales.

La primera baja conocida en la jornada fue la del delantero de Fiorentina: "Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el cuerpo técnico convoca a Ángel Correa", comunicó el Twitter oficial de la selección.

González, con pasado en Argentinos Juniors, había respondido de manera positiva en los últimos días tras sufrir su lesión muscular del pasado 23 de octubre con Fiorentina, de Italia, aunque en la práctica de este jueves sufrió una recaída y fue desafectado.

Por su parte, Ángel Correa se encontraba de vacaciones junto con sus hermanas, según posteó en las últimas horas en su perfil de Instagram, y era uno de los cuatro nombres de la reserva que dejó Lionel Scaloni junto con Facundo Medina, Juan Musso y Almada.

Apuesta. Thiago Almada encandiló al propio Messi y en la decisión final, eso tuvo peso propio.

Ya entrada la tarde se sumó la noticia del delantero de Inter. "El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante será informado en las próximas horas", informó la AFA. El nuevo convocado no necesariamente debe estar entre los reservas.

En la primera jornada de trabajo en las instalaciones del "búnker" elegido para alojarse durante el Mundial, Scaloni ya había mostrado su preocupación por Correa.

Las selecciones cuentan con la potestad de variar su lista de 26 jugadores hasta al menos 24 horas antes "en caso de lesión o enfermedad grave", explicó el reglamento de la FIFA. Y además agrega: "Los sustitutos no tendrán que estar incluidos obligatoriamente en la lista provisional".

"Una vez recibido y aceptado un examen médico detallado y por escrito en uno de los cuatro idiomas oficiales de la FIFA, la Comisión de Medicina de la FIFA, representada por el jefe de los servicios médicos de la FIFA, expedirá un certificado confirmando que la lesión o enfermedad reviste la suficiente gravedad para impedir que el jugador participe", establece el documento.

Garnacho irónico

Alejandro Garnacho y un nuevo -y polémico- like en redes. Tras no ser convocado por las

bajas, la joya volvió a arrojar con munición pesada. “No convocaron a Garnacho porque es

español”, decía la publicación que recibió el Me Gusta del jugador.

Acuña se define

No fue buena jornada para la Selección Argentina. La primera noticia fue la baja de Nicolás González, después se anunció que Joaquín Correa tampoco estará en el Mundial de Qatar 2022 y hoy será clave para otro de los jugadores con molestias: Marcos Acuña.

Desde las 12, la Selección Argentina afronta hoy un nuevo entrenamiento de cara al debut en el Mundial de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita el próximo martes 22 de noviembre y la práctica será importante para Marcos Acuña.

Acuña arrastra una pubialgia que no lo deja entrenar con normalidad de manera continuada y será exigido a fondo para ver cómo responde.

El jugador del Sevilla fue titular en el amistoso frente a Emiratos Árabes Unidos y fue una de las figuras de la Selección Argentina, aunque solamente jugó 45 minutos y su presencia en el Mundial hoy es una incógnita.

Un momento complejo para el seleccionado nacional que parecía tener todo resuelto en su llegada a Doha, siendo el día decisivo para que Marcos Acuña quede o no en la lista definitiva de Argentina.