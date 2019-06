Messi trata de dejar en el camino a un rival pero la marca paraguaya fue demasiada para las pocas ideas de Argentina. Mejoró pero sólo le alcanzó para empatar. Está obligado a ganarle a Qatar.

El seleccionado argentino volvió a decepcionar anoche como en el debut ante Colombia, pero al menos no perdió, sino que rescató un empate 1-1 sin mejorar su rendimiento en esta fase de grupos de la Copa América, merced a un penal convertido por Messi y otro atajado por Armani, por lo que deberá jugarse a todo o nada el domingo frente a Qatar, por la última jornada de la zona B.



El arranque de Argentina pareció marcar una mejoría de funcionamiento, ya que con Messi tirado por derecha y triangulando con Pereyra y Casco que se proyectaba permanentemente, había generación de juego para terminar, o intentar terminar las jugadas por el medio, donde se posicionaba Lautaro Martínez.



Esto duró poco más de un cuarto de hora, hasta que los paraguayos comenzaron a afirmarse defensivamente con el ex Lanús Gustavo Gómez a la cabeza, para luego intentar progresar en ataque con la velocidad de Derlis González y Almirón.



Después, los volantes de recuperación que tienen los dirigidos por Berizzo le ganaron a las variantes que ensayó Scaloni, porque Pereyra no profundizaba, Casco empezó a proyectarse cada vez menos y el "doble cinco" preferido de Scaloni, Lo Celso-Paredes, nunca encontró la pelota.



Entonces, cuando Paraguay aplicó el primer estiletazo por izquierda con Almirón aprovechando una subida de Casco y la falta de retroceso de Pereyra, llegó el gol de los albirrojos, anotado por Sánchez.



Así se fue el primer tiempo, igual que el seleccionado argentino, que lució tan desdibujado como durante tres cuartas partes del partido anterior con Colombia.



Para el arranque del segundo período Scaloni pareció reconocer algunos errores cometidos con las cuatro variantes que realizó de arranque respecto de ese juego con los colombianos, haciendo ingresar a Aguero por el mencionado Pereyra para juntarlo con Martínez. Una cuestión de necesidad y urgencia.



Y rápidamente, en menos de 10" ambos generaron una situación de gol que después, VAR mediante, derivó en un penal por una mano realmente imperceptible por televisión de Rodrigo Rojas que Messi transformó en el empate.



Pero poco le iba a durar esa efervescencia a los argentinos, porque apenas 5" más tarde Otamendi le cometió un claro penal a González que el propio jugador ejecutó y no pudo vencer a Armani.



Pero este penal pareció "asustar" a Scaloni, que inmediatamente le dio lugar a Di María como antes había sucedido con el "Kun", pero cuando todos los números para salir se los llevaba un menos incisivo De Paul, el que salió impensadamente fue Lautaro Martínez.



Y entonces sucedió lo previsible: Argentina dejó de tener peso en el área rival. De esa manera, como en el primer tiempo, el juego de Argentina fue languideciendo. Por eso para los argentinos no queda otra que vencer a Qatar para clasificar.

Momentos claves

De mayor a menor

El Seleccionado argentino arrancó bien. Se hizo dueño de la pelota y atacó con velocidad. Se movió mucho más que contra Colombia. Pero a medida que pasaron los minutos, Paraguay lo neutralizó con marca individual y emparejó.

Gol y dudas

El nerviosismo se hizo piel en el equipo argentino cuando Paraguay llegó sorpresivamente al desnivel. Entonces aparecieron la dudas. En el complemento el ingreso del Kun Agüero incidió para que Argentina sea otra vez ofensivo.

Empate, nada más

Hasta que llegó el empate gracias al ojo del VAR y un penal que Messi convirtió. Pero después Armani se vistió de héroe y atajó un penal. Aunque Argentina nunca encontró el rumbo. Deambuló por su juego mediocre que ni siquiera le alcanzó para poder ganar.