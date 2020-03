Tras el empate en la tercera presentación en el Torneo Sudamericano Sub 20 que se juega en San Juan y también en San Luis, esta noche el seleccionado de Argentina tendrá que ganar ante Bolivia para definir su presencia o no en la Fase Final que reunirá a los dos mejores de cada grupo. Será a partir de las 21,15 que el equipo de Borrello se presente ante el ya eliminado seleccionado de Bolivia que está último en las posiciones de la Zona A. Antes, Venezuela cerrará su paso buscando su clasificación jugando contra Ecuador que también ya está afuera. Para Argentina, el plus será arrancar sabiendo ya ese resultado previo y contando conque Colombia que pelea su lugar también, quedará libre en esta última jornada dependiendo tal vez que Bolivia le haga fuerza a las albicelestes con un empate o en el peor de los casos con una estrecha diferencia de goles. Para Argentina, es ganar y por varios goles para meterse entre las mejores cuatro.

El seleccionado argentino Sub 20 femenino igualó sin goles con su par de Venezuela, en partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo A del Sudamericano de la disciplina. En el estadio del Bicentenario, el combinado albiceleste, dirigido por Carlos Borrello, sumó su tercer encuentro sin que le conviertan goles, aunque también acumuló su segundo cotejo sin ganar. Con este resultado, Argentina reúne 5 puntos en la clasificación (un triunfo y dos empates), quedando detrás de la línea de Venezuela (7 puntos en 3 partidos) y Colombia (7 en 4). Precisamente, a primer turno, el equipo colombiano superó a su par de Ecuador, por 4-0.