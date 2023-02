Argentina obtuvo hoy el premio The Best como Mejor Hinchada, por el aliento y espectáculo brindado durante el Mundial de Qatar 2022, y tuvo a Carlos Pascual, más conocido como "Tula", como su representante para recibir el galardón.



"Como argentino estoy contento porque nos llevamos todos los premios. Desde 1974, estuve en todos los mundiales. Soy un hincha más que represento a millones de argentinos, que festejaron el campeonato del mundo", dijo "Tula" desde el escenario, en la fiesta de gala de la FIFA.



"Tula", quien se consideró "el primer bombo de la historia del mundo", subió caracterizado con la camiseta celeste y blanca, gorro y bombo en mano. De hecho, como si estuviese en una cancha, se dio el gusto de tocar el instrumento que el ex presidente Juan Domingo Perón le obsequió en 1971.



"La satisfacción que me dio ver a la Argentina, como hincha del fútbol, no tiene precio", dijo el famoso hincha argentino.



La hinchada argentina se impuso ante Japón y el árabe saudí Abdullah Al Salmi, quien caminó 55 días por el desierto para estar presente en los partidos de su país.