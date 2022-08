El seleccionado de básquetbol de la Argentina, perdió un exigente examen en las Eliminatorias Mundialista camino a Filipinas-Japón-Indonesia 2023, ante Canadá, en el comienzo del Grupo E de la clasificación americana.



El partido se desarrolló en el Memorial Centre Arena de la ciudad de Victoria, en la provincia de la Columbia Británica, este jueves.



El equipo dirigido por Néstor 'Che' García desarrolló una aceptable campaña en la etapa inicial de la competencia, pero tras la caída quedó con 5-2 en una nueva ventana clasificatoria y tras el primer cotejo.



Primer cuarto

Argentina comenzó bien desde el perímetro con Facundo Campazzo, con dos triples seguidos para levantar una pequeña desventaja para ponerse 6-4 en favor de la visita. Canadá aprovechó desde el forzar defensas trató de jugar al límite y consiguió puntos fáciles desde Dwight Powell y Kassius Robertson. A falta de 4.12 segundos, Nicolás Laprovíttola lanzó sobre su marca y consiguió el triple para el 13-11 y lanzamiento libre que finalmente erró. Argentina trató de jugar siempre hacia lo profundo del cesto y Marcos Delía supo aprovecharlo con puntos importantes, por sobre la marca de Kassius Robertson. Laprovíttola con 12 puntos se fue convirtiendo en el goleador del equipo argentino, por el lado de Canadá Dwight Powell sumó 4. Los dirigidos por Néstor García sufrieron desde las pérdidas con 6 en el primer parcial.



Desde la banca Kevin Pangos colaboró con 5 puntos para irse al final del 1er cuarto por 28-21.



Segundo cuarto

El segundo parcial comenzó con Argentina generando lanzamientos en penetración con Laprovíttola. En Canadá, de menor a mayor Shai Gilgeous-Alexander hizo su juego, no sólo en defensa, sino en ataque.



También el trabajo de Kelly Olynyk, el experimentado interno NBA, que le dio su impronta con 9 puntos y mucho oficio que le permitió aprovechar espacios y generar que Argentina tenga que corregir el lanzamiento. Con 5.36seg por jugar antes del mediotiempo, Canadá de tiro rápido con Powell muy inteligente jugando sin balón y buscando al mejor compañero libre para el lanzamiento.



Ante la imposibilidad de conversión de Gilgeous-Alexander, con una gran marca de Leandro Bolmaro, fue Melvin Ejim quien se animó desde el perímetro y le dio aire en el marcador al dueño de casa con un 38-27.



A falta de 3.30seg para el cierre del parcial, regresó Laprovíttola (21 pts al descanso en su registro) y con ello no sólo un triple para sacar 14 puntos (43-29), sino para que Argentina cometa su 10ma pérdida. Argentina sufrió mucho del juego interior de Canadá, cuando el juego fue tanto para Olynyk (11 al entretiempo), como a Powell.



Cuatro puntos seguidos, con una tapa de Bolmaro y en la siguiente jugada por el escolta de Utah Jazz le dio esperanzas de acercarse en el marcador (47-37), pero un triple en la siguiente jugada de Gilgeous-Alexander estiró la ventaja a 13, a falta de 3 segundos.



Tercer cuarto

Canadá anotó un parcial de 13-4 con Nickeil Alexander-Walker, Olynyk con tres lanzamientos desde la línea de libres y un intratable Shai Gilgeous-Alexander, con 15 puntos. Campazzo trató de sumarse en el goleo, con dos lanzamientos para acortar la ventaja a 19 (65-46).



Powell en un ataque de Gabriel Deck fue golpeado en la zona de su cadera, desestabilizado y con un golpe durísimo en su cadera que fue atendido por los médicos del cuerpo técnico argentino.



Alexander-Walker y Gilgeous-Alexander anotaron dos triples para llevar el encuentro a 21 puntos de máxima en el partido (71-50), a esta altura con un laprovittola como goleador con 25 puntos.



Argentina a pesar de la diferencia intentó acercarse ante un Canadá que hasta tuvo tiempo para que su interno Olynyk, de 2.13 se animara a dos lanzamientos consecutivos, sin suerte.



Sin embargo, Campazzo empujó al equipo desde el goleo y la defensa para intentar achicar el margen que ya había llegado a 20 puntos. Para el cierre un lanzamiento de Olynyk, que cerró el parcial con y con 21 Gilgeous-Alexanderel jugador de lo Thunder de la NBA. Por su parte, Laprovittola sumó 30.



Cuarto cuarto

Argentina mejor en el cierre del último cuarto, con los ingresos de Juan Vaulet, Nicolás Brussino y Laprovittola recortaron rápidamente a 85-72 en el marcador. con un Gabriel Deck efectivo. Sin embargo, la alta efectividad de Gilgeous-Alexander (terminó finalmente con 23 puntos y )y de Olynyk, que a falta de 5.27seg sumó 19 puntos en su cuenta personal, con 10 de Dwight Powell.



Argentina luego intentó acortar distancias para que la diferencia no sea tan abultada, con orden y corriendo la cancha. el local, por su parte, siguió con su trabajo como a lo largo del partido con lanzamientos desde tres y aprovechando la diferencia desde el tablero y jugando con la ventaja a su favor.



A falta de 2.20seg Cory Joseph, el base de los Detroit Pistons anotó un triple para sumar 7 puntos y a los que les agregó 5 rebotes. Para el final, un triple para Carlos Delfino que el próximo lunes cumplirá 40 años (terminó con 10 puntos, con 3-5 de cancha).



Canadá se llevó el partido por 96-87 y suma su séptima victoria antes del juego ante Panamá como visitante. Para la Argentina, esperará el duelo del lunes desde las 21.40 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata para enfrentar a Bahamas.