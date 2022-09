Argentina perdió la serie por las Finales 2022 de la Copa Davis ante Italia tras quedar en desventaja por un irremontable 2-0 y pese a que aún resta jugarse el punto de dobles, merced a las derrotas que sufrieron hoy primero Sebastián Báez ante Matteo Berrettini y luego Francisco Cerúndolo frente a Jannik Sinner.



En ese sentido, la pérdida de la serie se consumó con la derrota de Cerúndolo, 27 en el ranking mundial de la ATP, frente a Sinner (11) por 7-5, 1-6 y 6-3 en un partido de alto voltaje que se extendió durante dos horas y 37 minutos.



Es que antes en el primer punto jugado en el estadio Unipol Arena, en la ciudad italiana de Bolonia, Báez (37) había caído ante Berrettini (15) por un cómodo 6-2 y 6-3 en una hora y 11 minutos, y se comenzó a inclinar la serie en favor de los "tanos", que ya se instalaron en los cuartos de final a jugarse en noviembre en Málaga.



La serie entre argentinos e italianos continuará con el punto de dobles entre los argentinos Horacio Zeballos y Máximo González ante los italianos Fabio Fognini y Simone Bolelli.



Argentina había comenzado su participación en el Grupo A con una derrota el martes último ante Suecia por 2-1, mientras que Italia barrió el miércoles a Croacia por 3-0.



En la segunda fecha, Croacia superó ayer a Suecia por 2-1 y, pese a la derrota ante los italianos la Argentina aún sigue con chances de ser el segundo clasificado del grupo para los cuartos de final que se jugarán en Málaga entre el 23 y 27 de noviembre.



En ese contexto, Argentina deberá vencer este sábado a Croacia y a su vez esperar que Italia gana sus tres partidos del grupo, incluido el último que jugará el domingo ante los suecos.



Si se da esa combinación de resultados, entonces el equipo argentino que tiene como capitán a Guillermo Coria definiría (siempre y cuando le gane a los balcánicos) por cantidad de sets ganados y perdidos para determinar la clasificación.



La primera derrota de la jornada la sufrió Báez y era previsible ante un tenista superior como Berrettini, sobre todo en la superficie rápida en la que se juega la serie, quizá en polvo de ladrillo el argentino podría haberle hecho más fuerza.



El partido de Báez se planteó como un duelo de estilos disímiles, entre el italiano que juega con saque y derecha, y el argentino que tiene como punto fuerte la devolución de servicio.



El argentino comenzó con dudas y el italiano muy cómodo en su juego, así se adelantó rápido 3/0 con un quiebre en el segundo punto.



El italiano estiró su ventaja a 4-1 con un servicio muy sólido y buenas derechas, no extrañó entonces que en apenas media hora se llevara el set inicial por 6-2 y con un dominio total de la situación.



Ese quiebre rápido condicionó al argentino que no se sintió cómodo jamás en la cancha, quizá porque tuvo que devolver demasiado atrás, eso lo mantuvo siempre a la defensiva.



En el segundo set Báez elevó su nivel aunque no lo suficiente como para incomodar a Berrettini, quien siguió castigando con la potencia de su derecha y se adelantó 4-2 con otro quiebre de servicio para mantener el control del partido hasta el 6-3 que decoró el resultado final.



Luego entró en acción Cerúndolo y por tratarse de su debut aprobó con creces el desafío pese a la derrota final ante Sinner.



El argentino tuvo un muy buen arranque, jugando palo y palo, con muy buena actitud, y eso lo mantuvo en partido hasta que cedió su servicio en el noveno juego y eso le permitió al italiano tomar la primera ventaja importante.



Un revés cruzado de Cerúndolo que quedó en la red le dio el quiebre al italiano que se adelantó 6-5 y luego sacó en cero y se llevó el set por 7-5 en 59 minutos.



En el segundo parcial el argentino jugó un tenis increíble, pegando desde los dos lados y poniendo a la defensiva a Sinner, que intentaba sin éxito devolverle al centro para contenerlo.



El argentino de 24 años siguió tirando "bombas" de derecha y tuvo su recompensa cuando quebró al tano para adelantarse 2-0 y lo festejó muy fuerte con el público.



"Fran" tuvo un doble quiebre para ponerse 4-0 y tomó un envión tremendo que lo hizo ponerse 5-0 y dispuso de dos sets points para el 6-0, aunque Sinner los levantó y finalmente fue 6-1.



En el parcial definitivo se mantuvo la paridad, solo que Sinner devolvió mucho mejor y así pudo lograr el único quiebre para adelantarse 4-2 y luego cerrar por 6-3 para festejarlo largamente con su público y ante la mirada del puñado de hinchas argentinos que se acercó al estadio.



Las dos derrotas hicieron que la serie sea de los italianos, pero el punto de dobles que cerrará el partido es muy importante para Argentina ya que puede incidir en la clasificación a cuartos de final.