Los Gladiadores mostraron su gran nivel y se quedaron con el título del torneo "Cuatro Naciones" de handball que tuvo por escenario al estadio "Aldo Cantoni". Participaron además Rusia, España y Polonia, los tres poderosos equipos en este deporte.

Ya se habían consagrado campeones el día anterior. Y como que en aquel momento habían agotado sus energías con tantos festejos. Entonces ayer, frente a España, la Selección Argentina de handball (llamada Los Gladiadores) no tuvo la motivación suficiente como para concentrarse ante un gran rival y terminó perdiendo 29-25, en el partido que cerró el maravilloso torneo "Cuatro Naciones" de este deporte, que fue seguido por una multitud durante las tres jornadas que duró.



El choque con el actual campeón europeo mantuvo en expectativa al público presente en el estadio "Aldo Cantoni" porque siempre fue de juego lucido y con permanentes emociones. Es más durante casi todo su transcurso no hubo una diferencia mayor a dos goles para algunos de los dos (sólo España sacó 4 de distancia promediando el segundo tiempo pero Argentina lo equilibró).



Los Gladiadores y los españoles cerraron la primera etapa con un 13-13 que graficaba perfectamente el juego y la paridad.



Así el partido, que fue arbitrado por dos mujeres (Pelatoni y García), entró en un momento más dramático en la etapa complementaria. Pero en ese lapso se pudo ver mejor puestos a los españoles pese a que jugaron con un equipo alternativo.



Igual Los Gladiadores, de la mano del estratega "Manu" Crivelli, se las ingeniaron para no perderle pisada en el tablero a los rivales. Esto hizo calentar el ambiente en las tribunas del "Aldo Cantoni", ya que muchos se entusiasmaron con la escalada argentina.



Restando apenas cuatro minutos de juego, España ganaba por una diferencia de tres goles (26 a 23) e Ignacio Pizzarro, quien fue el goleador de la Argentina en el torneo, falló en la ejecución de un penal. Fue un momento de inflexión porque el equipo albiceleste ya no podría alcanzar en el tablero a los españoles.



Pese a la derrota, la Selección Argentina recibió su premio y festejó el haberse consagrado campeón. Su escolta en el torneo fue Rusia, que ayer goleó a su similar de Polonia. Tercera quedó España y los polacos cerraron las posiciones.

Los Gladiadores resignaron un invicto de nueve partidos, incluyendo los Panamericanos.

Premio para los mejores

Una vez finalizado el partido entre argentinos y españoles, los organizadores realizaron la tradicional entrega de premios. Primero fue distinguido como el mejor jugador del último partido, el español Auzqui Zarzar, quien recibió de manos del secretario de Deportes, Jorge "Coqui" Chica, el trofeo correspondiente.



Luego fue el turno del "Colo" Pablo Vairstein, de Los Gladiadores, quien fue distinguido como el mejor jugador del certamen, recibiendo el premio de manos del gobernador de San Juan, Sergio Uñac.



Por último, y con el público aplaudiendo y los papelitos cayendo, subieron al podio los brillantes campeones del torneo "Cuatro Naciones", los integrantes de la Selección Argentina.



Un certamen de categoría, que alcanzó un gran nivel y que fue presenciado por muchísima gente en el escenario mayor sanjuanino.

Intercolegiales: Campeones en handball

La Inmaculada (en damas) y Boero (en varones), en la categoría Sub-18, se consagraron campeones en handball en los Juegos Intercolegiales, que fue el espectáculo previo al torneo Cuatro Naciones.



Entre las chicas, el Colegio La Inmaculada (representante de Capital) derrotó 22-5 al Colegio Nuestra Señora del Carmen (Angaco). Mientras que en los varones la Esc. Boero (Capital) venció 22-14 al Colegio Nuestra Señora de la Consolación (25 de Mayo).