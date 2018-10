El argentino David Almendra clasificó esta mañana a la final de lucha libre en la categoría hasta 55 kg. de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

El chiquitín obtuvo dos victorias en el Grupo A de la competencia y clasificó a la lucha por la medalla de oro, que será esta tarde, después de las 17.

En su primera presentación, la víctima fue el guameño Gavin Whitt, al que doblegó en unos pocos segundos para lograr una victoria por caída.





Pero el segundo combate fue el que hizo que Almendra conquistara los aplausos cerrados de los presentes. El argelino Ousamma Laribi se imponía y faltaban tan solo diez segundos cuando el argentino logró voltearlo para dar vuelta el marcador e imponerse por puntos.

“Sufrí porque pensé que la tenía perdida, y dije ‘me la salgo a jugar’. Cuando voy perdiendo, veo cuánto me queda y salgo a ganar la lucha siempre. No pensé que mi rival iba a ser tan duro. Tenía mucha fuerza y buena táctica. Cargué mi peso hacia el cuerpo de él para que quedara abajo y no saliera de la puesta de espalda”, explicó el representante albiceleste en una entrevista con TyC Sports.

El rival en la final será el estadounidense Robert Howard.