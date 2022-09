Argentina estuvo lejos de la hazaña y se marchó con más pena que gloria de las Finales 2022 de la Copa Davis, al perder hoy su tercer partido consecutivo, esta vez ante Croacia por un categórico 3-0 que se consumó con las derrotas de Sebastián Báez ante Borna Gojo y Francisco Cerúndolo frente a Borna Coric.



Las ilusiones del equipo argentino que conduce Guillermo Coria comenzaron a derrumbarse temprano en el estadio Unipol Arena de Bolonia con la caída de Báez, 37 en el ranking mundial de la ATP, ante Gojo (164) por 6-1, 3-6 y 6-3 en el primer punto de la serie que se extendió durante una hora y 59 minutos.



Luego de esa derrota llegó la de Francisco Cerúndolo (27) ante Borna Coric (26), la mejor raqueta de los balcánicos, por un ajustado 6-4 y 7-6 (8-6) en un encuentro de alto voltaje que duró dos horas y 10 minutos.



La serie concluyó con el partido de dobles que también se tiñó de croata porque Mate Pavic y Nikola Mektic vencieron a Horacio Zeballos y Máximo González por 6-2 y 7-5 luego de una hora y 13 minutos de juego.



Argentina no tuvo una buena semana en Bolonia ya que perdió las tres series que jugó y no cumplió el objetivo que se habían propuesto el "Mago" Coria y los tenistas cuando partieron de Buenos Aires, que era clasificarse para los cuartos de final que se jugarán en Málaga, España, del 22 al 27 de noviembre.



La baja forma de la principal raqueta del equipo, Diego Schwartzman (17) conspiró contra las chances de Argentina, ya que tanto Cerúndolo como Báez son dos tenistas sin experiencia y los únicos que estuvieron a la altura fueron los doblistas, el marplatense Zeballos y el tandilense "Machi" González.



Argentina comenzó su participación en el Grupo A con una inesperada derrota ante Suecia (2-1) el martes pasado, ayer perdió nuevamente con Italia (2-1) en un resultado que era previsible, y en esta jornada no logró siquiera ganar un punto ante los croatas.



En el balance general las dos únicas victorias de Argentina en los partidos que jugó fueron aportadas por Zeballos y "Machi" González, uno ante Suecia y el otro ante Italia, mientras que los singlistas perdieron todos los que jugaron.



La jornada definitoria ante los croatas, que están prácticamente clasificados para los cuartos de final, comenzó con la derrota de Báez, que rindió muy por debajo de lo esperado y fue sorprendido por Gojo.



El partido de Báez se definió en favor del croata que no iba a jugar las series en Bolonia, pero que debió ingresar a la formación titular debido a la lesión que marginó a Marin Cilic (16) luego del US Open.



El primer set del partido fue para Gojo, que se lo llevó sin demasiado esfuerzo, con buenos juegos de saque ante un argentino errático y extrañamente sin luchar los puntos, sin dar esa pelea que siempre lo caracteriza.



El balcánico quebró para adelantarse 2-0 después de un par de derechas afuera de Báez y luego estiró a 3-0 con su servicio, para llevarse finalmente el parcial por 6-1 en apenas 25 minutos.



Con el croata fino con su servicio y el argentino sin encontrar como dañarlo las señales eran muy malas, pero eso se revirtió en el segundo set.



Báez ajustó la devolución, eso le permitió lograr su primer quiebre de servicio para adelantarse 5-3, ayudado también por el croata que falló una volea y cometió dos dobles faltas, y luego controló con su saque para cerrar por 6-3 y dejar el partido igualado.



En el tercer parcial se suponía que Báez tomaría la confianza necesaria para llevarse el partido pero sucedió todo lo contrario y su nivel decayó, algo que le viene pasando seguido de hecho lleva 10 derrotas consecutivas entre la Davis y el circuito.



El croata, un tenista habituado al circuito Challenger, se mantuvo sólido con su servicio y aprovechó los errores del argentino para quebrar 4-2 y luego mantuvo sin pasar sobresaltos para decorar el marcador por 6-3.



Sin margen de error salió a jugar "Fran" Cerúndolo en el segundo partido de su carrera por Copa Davis, tras el debut de hace 24 horas con una derrota ante el italiano Jannik Sinner (11).



Entre la enorme presión de Cerúndolo y la mayor categoría de Coric, campeón en agosto pasado del Masters 1000 de Cincinnati, se dio un partido lógico en favor del europeo.



Coric quebró de entrada a Cerúndolo y sustentado en un servicio muy potente, tanto el primero como el segundo, y mucha solidez en los puntos decisivos, se llevó el set inicial por 6-4 en 51 minutos.



Cerúndolo, muy batallador, nunca se entregó e intentó causarle problemas al croata con la potencia de su derecha, algo que logró durante varios pasajes del partido y eso hizo que le definición se estirara al tie break.



En el tie break, Coric sirvió mejor, con potencia, efectos y muchas variantes, así resolvió la victoria sin pasar sobresaltos con el segundo match point que dispuso, con un saque a la "T" y luego una definición de derecha subiendo a la red para cerrar el punto y la victoria.



Los croatas festejaron porque tienen allanada la clasificación (se complicaría si mañana Suecia le gana a Italia por 3-0), mientras que los argentinos se marcharon cabizbajos, contrariados porque cometieron demasiados errores durante la serie ante Suecia que los dejó sin margen de error, en una caída que se gestó antes del cierre ante los balcánicos.