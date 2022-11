El seleccionado argentino se entrenó hoy por primera vez en las instalaciones de la Universidad de Qatar y sumó una nueva preocupación con Joaquín Correa por una molestia en la rodilla izquierda. En la primera jornada de trabajo en las instalaciones del "bunker" elegido para alojarse durante el Mundial, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni sumó una nueva preocupación por el estado físico del delantero Joaquín Correa.



El "Tucu" fue suplente en el amistoso contra Emiratos Árabes Unidos pero ingresó en el entretiempo y fue el encargado de sellar la goleada con el quinto tanto. En las primeras horas en Doha, el jugador de Inter de Italia reportó una molestia en la rodilla izquierda y se sumó a los casos de Marcos Acuña y Nicolás González.



La dolencia de Correa coincide con la que sufrió a principios de octubre en un partido contra Barcelona, por Liga de Campeones, y lo dejó afuera de dos partidos del equipo italiano. Correa estuvo con los kinesiólogos en el inicio de la jornada y luego completó algunos ejercicios en el gimnasio.



Junto a él estuvieron, entre otros, Lisandro Martínez, Juan Foyth y Nicolás Otamendi, quienes también sumaron minutos en Abu Dhabi.



La práctica fue a puertas cerradas pero la cuenta oficial del seleccionado publicó una serie de fotos con Julián Álvarez, Gonzalo Montiel y Nicolás González en una de las canchas del predio de la Universidad de Qatar.



En el parte se informó que los futbolistas comenzaron la jornada en el gimnasio y luego pasaron al campo de juego para continuar la actividad bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín.



Luego, con el cuerpo técnico de Scaloni realizaron ejercicios de coordinación y velocidad y terminaron con trabajos tácticos.



La presencia de González -jugador de Fiorentina- en el campo de juego a la par de sus compañeros genera algo de tranquilidad ya que también es uno de los que llegó sin ritmo futbolístico.



El seleccionado tendrá dos canchas a disposición con iluminación artificial ya que todos los entrenamientos serán en turno vespertino por las altas temperaturas que todavía se registran en el invierno qatarí.



El otro tema que preocupa a Scaloni es la situación de Marcos Acuña, quien arrastra una pubalgia que lo tiene a maltraer.



El "Huevo" disputó los primeros 45 minutos en el último amistoso pero luego fue reemplazado.



En una entrevista con la TV Pública que se transmitió hoy, Scaloni reiteró la idea de que "hasta el día antes del partido" hay "tiempo de cambiar si hay algún problema en la lista", tal como dijo apenas terminó el partido contra el equipo del "Vasco" Arruabarrena.



Pese a que desde el seno del seleccionado se quiso minimizar esa declaración, es una situación que el cuerpo técnico no descarta.



"Espero que no haya inconvenientes. Son días difíciles para el jugador y también para el entrenador", expresó el DT que se tomará estos días para analizar cada caso ya que en un Mundial "no hay margen de error".



La delegación completa del seleccionado argentino pasará hoy la segunda noche en la Universidad de Qatar, que fue ambientada con los colores albicelestes como si fuera el predio de la AFA en Ezeiza. El capitán Lionel Messi ocupa en soledad la habitación "B201" pero tiene como vecinos a la dupla Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul y en la "B204" se ubicaron Leandro Paredes y Ángel Di María.



Alejandro "Papu" Gómez también publicó imágenes de su cuarto que tiene una pancarta gigante en la pared con la frase "Juntos somos invencibles". A Emiliano "Dibu" Martínez, por su parte, le tocó otra con la leyenda "Somos todos, somos uno".



Para la cena estaba previsto que se realice el primer asado que comerá la delegación en la estadía en medio oriente.



La actividad continuará mañana con un nuevo entrenamiento de cara al gran debut del martes contra Arabia Saudita en el estadio Lusail, el más grande de Qatar y sede de la final del 18 de diciembre.