La Selección de Argentina tomó sus recaudos en el clásico con Brasil en Arabia Saudita. Los dirigidos por Lionel Scaloni, en pleno proceso de renovación, no iban a cometer locuras ante un rival plagado de estrellas con Neymar como bandera.

Es por eso que esta vez el conjunto nacional optó por tomar una postura más defensiva, cuidando un poco más el arco propio. Y de movida quedó en claro que la idea era hacerles sentir el rigor a los brasileños para tratar de no agrandarlos.

En esa búsqueda, en algunas ocasiones la pierna fuerte se hizo presente y el blanco de la mayoría fue Neymar, que padeció algunas patadas merecedoras de tarjeta.

El primero que atendió a la figura del Paris Saint Germain fue Leandro Paredes, a los 5 minutos. El volante argentino le entró duro en un tobillo y Neymar debió salir con mucho dolor para ser atendido. Le costó unos minutos reponerse. Un rato después, Paredes se ganó la amarilla por otra infracción sobre el 10 de Brasil.

No le fue necesario esta vez apelar demasiado a la simulación al ex hombre del Barcelona. Otro que le hizo sentir el rigor fue Renzo Saravia en el segundo tiempo. El lateral de Racing lo venía controlando bastante bien hasta que en una jugada Neymar le ganó claramente en velocidad por la izquierda y a Saravia no le quedó otra que bajarlo. Y también fue amonestado por ese patadón.