El seleccionado argentino Sub 20 empató anoche por 1-1 ante Perú en el debut del torneo continental de la categoría, en el estadio ’Olímpico’ de la ciudad ecuatoriana de Ibarra, por la fecha 1 del Grupo B, al cabo de un encuentro en que finalizó con 10 jugadores por la expulsión del zaguero Cristian Romero.



Los goles del encuentro fueron anotados por el peruano Roberto Siucho a los 11 minutos del primer tiempo y por el argentino Lautaro Martinez a los 45, de la primera y segunda etapa, respectivamente.



El primer tiempo comenzó con el conjunto nacional mejor posicionado en el campo de juego y con el control de la pelota, aunque no tuvieron ideas claras ni lograron ser verticales para intentar llegar al arco defendido por el arquero Carlos Gómez debido a la férrea defensa que impusieron los juveniles peruanos.



El único tanto del periodo fue anotado por el mediocampista peruano Roberto Siucho con un remate potente desde afuera del área que rebotó en Juan Foyht y descolocó al arquero Macagno.



En tanto, la segunda etapa mostró al seleccionado nacional, campeón vigente del torneo, con otra actitud, ya que salió a buscar el empate desde el comienzo, aunque sus jugadores no lograron ser efectivos al momento de la definición.



Sin embargo, tanta supremacía mostrada en el juego y las ocasiones generadas sobre el arco peruano dieron su fruto sobre el final del partido: tras un pase del mediocampista Brian Mansilla, el atacante Lautaro Martinez dominó la pelota en el área y sacó un remate con el que decretó el empate definitivo.



A raíz de la igualdad, Argentina y Perú suman una unidad, mismo puntaje que Uruguay y Venezuela que igualaron sin goles en el encuentro previo, mientras que Bolivia cierra el Grupo B sin puntos por haber tenido fecha libre.