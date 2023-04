Argentina tomó el liderazgo del Grupo B del campeonato Sudamericano Sub 17 de fútbol al vencer este domingo a su par de Bolivia, con el que compartía el primer lugar, por 1 a 0, en encuentro correspondiente a la segunda fecha de este certamen que clasificará a cuatro equipos para el Mundial de Perú a jugarse en noviembre próximo.



El único gol de la noche lluviosa en el estadio George Capwell, de Guayaquil, fue convertido por Valentino Acuña, de Newell´s Old Boys, de Rosario, a los 23 minutos del segundo tiempo con un zurdazo bajo y cruzado desde el borde del área chica.



A los 40 minutos del segundo tiempo fue expulsado en el seleccionado argentino dirigido por Diego Placente el volante de Talleres, de Córdoba Gustavo Albarracín, por una violenta plancha sobre el boliviano Sebastián Altamirano, quien no pudo reingresar al poceado terreno de juego, por esa infracción cuando su equipo había realizado ya todos los cambios permitidos.



De esta manera Argentina, que en el debut le había ganado por 4 a 2 a Venezuela, quedó al tope de las posiciones con 6 puntos, escoltado por Bolivia con 3, mientras que Paraguay y Venezuela, que empataron previamente 1 a 1, los siguen con 1, en tanto que Perú cierra sin unidades.



Y justamente Perú será el rival de Argentina el próximo jueves desde las 21 por la cuarta fecha, ya que este miércoles el seleccionado albiceleste tendrá fecha libre.



El seleccionado argentino cerrará su participación en la fase de grupos el próximo sábado, también desde las 21, frente a Paraguay.



En tanto en el Grupo A los punteros son el local Ecuador y Brasil con cuatro puntos, seguidos por Uruguay y Colombia con 1, mientras que Chile cierra sin unidades.



La tercera fecha se jugará este lunes desde las 18.30 con Chile-Uruguay y cerrarán Brasil-Colombia a partir de las 21, quedando libre Uruguay.