Argentina consiguió esta noche su primera victoria en el Sudamericano Sub 20 de Colombia, al ganarle a Perú 1 a 0 por la cuarta fecha del Grupo A, resultado que lo mantiene con esperanzas de acceder al Hexagonal Final en busca de un boleto para el Mundial de la categoría Indonesia 2013 y los Juegos Panamericanos de Chile del mismo año.



El capitán Gino Infantino marcó el gol a los 40 minutos de juego en el rebote de un cabezazo al palo de Alejo Véliz, posterior a un centro de pelota detenida que ejecutó Brian Aguirre.



El seleccionado argentino, cuarto con 3 puntos, necesita que a continuación, en el mismo estadio Pascual Guerrero de Cali, Brasil (6) -ya clasificado- no pierda ante Colombia (4).



De esa forma, en la última fecha del viernes, el equipo de Javier Mascherano definiría ante los locales mano a mano el tercer puesto de la zona que acredita a la fase final de la competencia.



En ella se repartirán cuatro lugares para el Mundial (del 20 de mayo al 11 de junio) y tres para los Panamericanos de Santiago (20 de octubre al 5 de noviembre).



El Grupo A, con un partido pendiente para completar la cuarta y penúltima vuelta, arroja el siguiente ordenamiento: Paraguay (clasificado) 7 puntos; Brasil (c) 6; Colombia 4; Argentina 3 y Perú 0.