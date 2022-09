El seleccionado argentino de básquetbol accedió hoy a los cuartos de final de la AmeriCup (Copa América) de Brasil, al derrotar con claridad a su par de Puerto Rico por 99-86, en partido por la segunda fecha del grupo B de la competencia.



En el estadio Geraldao Magalhaes de Recife, el equipo del DT cordobés Pablo Prigioni obtuvo su segundo éxito consecutivo y garantizó -al menos- su pasaje entre los ocho primeros del torneo, a partir de que dos de los mejores terceros de cada zona también clasifican a la segunda fase.



La progresión del triunfo albiceleste, que en el estreno había batido a Islas Vírgenes Norteamericanas (95-62), resultó la siguiente: 19-21, 47-44, 75-64 y 99-86.



Nuevamente, el alero santiagueño Gabriel Deck (Real Madrid) resultó la principal vía de gol del quinteto rioplatense, con un saldo de 27 puntos (11-14 en dobles, 1-3 en triples, 2-2 en libres), a los que le adosó 9 rebotes y 2 asistencias en los 34 minutos que estuvo en cancha.



El base cordobés Facundo Campazzo (Denver Nuggets) también brilló y colaboró con 17 unidades (3-6 en dobles, 1-4 en triples y 8-10 en libres), 15 asistencias y 6 recuperos en 31m.



Mientras que el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (Barcelona) contribuyó con 20 tantos (6-15 en triples), 5 rebotes, 4 pases gol y 2 robos en 31m.



Argentina cerrará su actuación en la etapa clasificatoria este martes, a las 20.10, enfrentando a República Dominicana, que hoy doblegó a Islas Vírgenes, por 77-58.



En el elenco boricua se destacó el alero Christopher Ortiz (Plateros de Fresnillo, México), con un balance de 21 puntos, 3 recuperos, un rebote y una asistencia.



El primer período resultó parejo, porque el equipo del DT Prigioni (reemplazante del bahiense Néstor ‘Che’ García, desde el miércoles pasado) no pudo contrarrestar la marcación zonal que dispuso el quinteto boricua y que obligó a buena parte de los perimetrales a lanzar desde posiciones exteriores.



Como Argentina no tuvo la eficacia deseada en esos 20m. iniciales, el tanteador mostró pequeñas diferencias para uno (Puerto Rico se fue al primer descanso con una pequeña ventaja de 21-19) o para otro (el elenco rioplatense reaccionó y se llevó el primer tiempo por 47-44).



En el tercer período, el conjunto argentino destrabó la paridad, con la eficacia de Laprovíttola (cuatro triples) y la generosidad de Campazzo (cinco asistencias) que le permitió provocar pérdidas al rival y así enderezar la historia. A punto tal, que a falta de 2m. 32s. para la culminación del tercer segmento, el equipo de Prigioni ganaba por 67-54 y el destino parecía marcado.



En los últimos 10m. del partido, la potencia de Deck (11 puntos) se encargó de liquidar la historia ante un combinado centroamericano que ya había tirado la toalla, sin defender con la robustez que exhibió en la primera mitad.



Por la zona C, en tanto, México superó ajustadamente a Panamá, por 65-60, mientras que Estados Unidos le ganaba con amplitud a Venezuela (48-21), pero el encuentro debió suspenderse a la finalización del primer período, por una tormenta que provocó la aparición de goteras en el Geraldao Arena. El encuentro se reanudará el martes, en principio.











-Síntesis-



(99) Argentina: Facundo Campazzo 17, Nicolás Laprovíttola 20, Carlos Delfino 5, Gabriel Deck 27, Marcos Delía 10 (FI) Nicolás Brussino 6, Leandro Bolmaro 7, Tayavek Gallizzi 2, José Vildoza 1, Juan Pablo Vaulet 4, Máximo Fjellerup 0. DT: Pablo Prigioni







(86) Puerto Rico: Tremont Waters 6, Javier Mojica 6, Justin Reyes 14, Christopher Ortiz 21, George Conditt 9 (FI) Alfonso Plummer 8, Tjader Fernández 6, Ysmael Romero 7, Jordan Cintrón 0, Stephen Thompson 0, Ethan Thompson 9, Timajh Parker 0 (descalificado). DT: Nelson Colón







Progresión: Argentina 19-21, 47-44, 75-64 y 99-86



Arbitros: Anaya (Panamá)-Peralta (Ecuador)-García (República Dominicana)



Estadio: Geraldao Magalhaes (Recife, Brasil).