El seleccionado argentino de fútbol se repuso del cachetazo sufrido en su debut por los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y se perfiló para avanzar a la ronda final después de ganarle a Egipto 1-0 en la segunda fecha del Grupo C. El equipo de Fernando "Bocha" Batista se impuso con un gol del defensor del Lens de Francia Facundo Medina a los 7 minutos del segundo tiempo y justificó el resultado con una actuación mejorada en relación al 0-2 que le aplicó Australia el jueves pasado en el Sapporo Dome.

Cabezazo. Medina fue y lo buscó. Anticipó y metió el gol del triunfo para Argentina.

La Sub 23 "albiceleste" tuvo un comienzo muy prometedor que hizo suponer un rendimiento diferente al del frustrado debut (0-2) y lo terminó concretando con una exigua diferencia. Cuando Adolfo Gaich estrelló un pelotazo en el palo izquierdo desde afuera del área a los 4 minutos sobrevino la sensación de que Argentina tomaría el absoluto control del juego, lo que volvió a insinuarse un rato después con una entrada de Hernán De la Fuente que pasó a centímetros del travesaño.

El buen entendimiento de los ingresados Martín Payero y Pedro De la Vega, quienes habían ocupado el banco de suplentes en el primer partido, le dio al equipo "albiceleste" un juego más directo y fluido, al que también se acoplaron Alexis Mac Allister y Esequiel Barco. Un triunfo que volvió a meterlo en la pelea. Con estas tres unidades, Argentina salió del último lugar de su zona, superó a Egipto (1) y definirá su boleto a cuartos de final el miércoles próximo desde las 8 ante España (1), que a continuación se medía con los australianos (3).

Batista: "Viene bien para lo anímico"



El entrenador del seleccionado olímpico argentino, Fernando Batista, celebró el triunfo ante Egipto por 1-0 por la segunda fecha del grupo C y resaltó la importancia en el aspecto anímico para definir la clasificación en la próxima jornada ante España. "Este resultado nos viene muy bien, no solo en el puntaje, sino en lo anímico", destacó el "Bocha" Batista luego de la victoria por 1-0 sobre Egipto en Sapporo.

"Fue un partido muy difícil. Sabíamos que ellos a España le habían jugado un gran partido. Si no me equivoco, desde 2019 que Egipto no perdía un partido y sabíamos que iba a ser esta clase de partido", expresó.

Y, en esta línea, agregó: "Teníamos que tener paciencia, no nos teníamos que desesperar para poder llegar a concretar y después, estar tranquilos". El "Bocha" compartió la conferencia de prensa con el autor del gol, el defensor Facundo Medina. Argentina buscará la clasificación el próximo miércoles a las 8 de la mañana ante España, que quedó como líder del grupo C luego de su triunfo sobre Australia por 1-0.