Luego de nueve años, Argentina volvería a ser sede de la Copa América 2020 y lo haría en conjunto con Colombia, algo inédito hasta el momento por los 7.000 kilómetros de distancia que separan a ambos ambos países, según trascendió en las últimas horas.

La Conmebol, en el Consejo que se realizó hoy en Miami, aprobó la realización del certamen en Sudamérica e informó que solo falta la aprobación de la idea antes mencionada.

¿Cómo sería la logística? Las fases de grupos y los cruces de eliminación directa se dividirían en iguales proporciones entre ambos países, a excepción de la final que se jugaría en territorio nacional.

La particularidad de este certamen es que se llevará a cabo en años consecutivos por primera vez en la historia tras Brasil 2019, con el objetivo de emparejar su calendario al europeo y para que se festeje en años pares. ¿Será una prueba de fuego de cara al Mundial del 2030?





COMUNICADO DE CONMEBOL



. El Consejo ratificó el rechazo a la invitación de U.S. Soccer para la edición 2020

. Argentina y Colombia se perfilan como sedes conjuntas, sujeto a aprobación final.

. La propuesta en conjunto busca acercar la Copa América a los hinchas



Miami, Florida - 13 de marzo de 2019. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) informa que, en la reunión del Consejo celebrada hoy en la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos), luego de considerar y evaluar expresiones de interés y propuestas recibidas por parte de los Estados Unidos, Australia y agencias comercializadoras Dentsu e IMG, los presidentes de todas las Asociaciones Miembro aprobaron de forma unánime los siguientes puntos:



. Ratificar el rechazo de la CONMEBOL a la propuesta de Federación de Fútbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer) a disputar un torneo entre junio y julio de 2020, con base en las siguientes consideraciones:



. Que, en octubre de 2018, la FIFA aprobó la solicitud de la CONMEBOL para que la COPA AMÉRICA sea disputada en un nuevo ciclo cuatrienal a partir del 2020;



. Que, en diciembre de 2018, la CONMEBOL le envió a la CONCACAF una invitación para que seis de sus asociaciones miembro, participaran en las próxima tres ediciones de la COPA AMÉRICA (2020, 2024 y 2028) la cual fue rechazada;



. Que la reciente oferta de la U.S. Soccer planteando organizar un torneo nuevo en las mismas fechas en las que se celebrará la COPA AMÉRICA, invitando así efectivamente a la CONMEBOL a dejar de lado su torneo fundacional, desconociendo los más de 103 años de tradición deportiva de la COPA AMÉRICA;



. Aprobar la realización de la edición de la CONMEBOL COPA AMÉRICA 2020 en territorio sudamericano.



. Aceptar la postulación de Argentina y Colombia como sedes conjuntas para la edición 2020 de la COPA AMÉRICA bajo el concepto de “acercar el futbol sudamericano a sus hinchas”, sujeto a la presentación de una propuesta detallada por parte de dichas Asociaciones Miembros sobre la estructura y organización del torneo, así como al cumplimiento de las exigencias técnicas para albergar una competencia CONMEBOL.