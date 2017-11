No pudo. La selección de San Juan no consiguió su objetivo de poder ganar los partidos de local. Ayer perdió 23 a 17 ante Oeste de Buenos Aires.

El seleccionado sanjuanino de rugby no pudo comenzar de la mejor manera el Campeonato Argentino de Mayores. Es que ayer en el debut perdió ante su par de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires por 23 a 17, en partido disputado en la cancha del San Juan RC.



Al selectivo dirigido por Adrián Battezzati le costó acomodarse en cancha y cuando lo hizo ya no quedaba tiempo para seguir jugando. Fue una derrota que el equipo tratará de que no afecte en lo psicológico ya que San Juan pretendía aprovechar la localía para sumar la mayor cantidad de puntos.



Ayer, San Juan no tuvo un buen primer tiempo y se vio rápidamente superado por el rival, que impuso el juego de los forwards. Así, llegaron los puntos de Oeste y al finalizar los primeros 40 minutos, el rival ganaba por 13 tantos contra 0 de los locales.



Oeste amplió el marcador y sumó 10 más, para luego administrar la ventaja. Heridos en su amor propio y empujados por el público lograron descontar con try y un penal, mientras que en el minuto final llegó el nuevo ensayo para poner cifras definitivas: 23-17.



Ahora, el seleccionado sanjuanino trabajará para recuperarse en lo físico y en lo anímico y luego viajará a Santiago del Estero, para enfrentar al local el próximo fin de semana, en un juego que será por demás exigente.



Este será el primero de los dos partidos que San Juan deberá afrontar de visitante, ya que la otra semana deberá jugar ante otro peso pesado, Alto Valle.