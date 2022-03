Argentinos Juniors le ganó 1-0 a Vélez en el Estadio Diego Armando Maradona por la fecha 7 de la Copa Liga Profesional 2022 y con el arbitraje de Fernando Rapallini. Con este resultado, los de Diego Milito se posicionan séptimos en la Zona A con 11 puntos cosechados, mientras que los de Liniers no pueden salir de la decimocuarta plaza de la Zona B, con 6 unidades.

El primer tiempo tuvo unos primeros minutos que la imprecisión pudo más que el juego, pero con el correr de los minutos la tónica viró. Los dueños de casa comenzaron a hilar los pases que antes no llegaban a destino, la pelota comenzó a fluir y así lograron generar reiteradas ocasiones de gol que, por suerte para los de Liniers, se toparon con un Lucas Hoyos que agigantó su figura. Por su parte, en estos primeros 45 minutos, los de Mauricio Pellegrino no mostraron su mejor versión, pero de todas formas pudieron ponerse en ventaja con un remate de Lucas Janson que impactó en el palo y en el rebote, su tocayo Pratto no pudo darle destino de gol.

Ya en el complemento, el partido transitó por el mismo camino. Los de La Paternal dominaban el encuentro, eran dueños de las decisiones con la número cinco en su posesión, pero no lograron concretar las reiteradas oportunidades de tomar la delantera en el marcador, mientras que la visita respondía cuando lograba hilar algunos pases en campo rival y, aunque tampoco era preciso, el palo le volvió a negar una chance muy clara.

Sin embargo, tras diversas oportunidades de gol desaprovechadas por el Bicho, al minuto 28 de la segunda mitad, la primera emoción apareció. Fausto Vera remató de larga distancia, la puso contra un palo y Hoyos se estiró lo máximo posible, pero no logró hacer nada al respecto. 1-0 y los tres puntos se quedaron en el Diego Armando Maradona.

Fuente: TyC