Argentinos Juniors se impuso esta noche a Unión de Santa Fe por 2 a 0, en el estadio Diego Armando Maradona, en partido válido por la decimotercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.



Los dirigidos por Gabriel Milito, con los tres puntos sumados, se ubican en la línea de los terceros en el certamen con 23 y a 5 del puntero Atlético Tucumán; además de haber cortado un racha de tres cotejos sin victorias (un empate y dos derrotas en fila).



En cambio, los "Tatengues" cortaron una serie de ocho partidos sin caídas, no pudieron acercarse al "Decano" y se quedaron con 21 unidades. El delantero paraguayo Gabriel Ávalos, con doble conversión, una en cada etapa, le brindó el éxito al equipo de La Paternal.



Al comienzo del juego y hasta los 30 minutos iniciales, el desarrollo resultó intenso y equilibrado, con ambos equipos buscando la circulación de la pelota, pero con escasas ideas claras para llegar con peligro a los respectivos arcos rivales.



Aunque hubo una llegada de Argentinos que fue un indicio de lo que marcaría la apertura, cuando libre de marcas apareció por el centro Kevin Mac Allister para recibir un centro aéreo desde la derecha de Javier Cabrera. El cabezazo del defensor fue neutralizado por el guardavallas uruguayo Santiago Mele, a los 6 minutos. Precisamente, esos centros aéreos le generaron serios problemas a la defensa visitante en la mayor parte del encuentro.



En tanto, sobre los 28 minutos sucedió un encontronazo poco frecuente cuando ante un contraataque santafesino, al borde del área local, dos compañeros de Argentinos sufrieron un tremendo choque de cabezas en sus intenciones de despejar, el defensor Mac Allister y el arquero Federico Lanzillotta.



El zaguero terminó con una herida cortante en la boca, un par de dientes quebrados y apenas pudo concluir el juego, con un vendaje que comprendió gasa y algodón.



El guardavallas, por su lado, exhibió un corte en la frente, al que le aplicaron sutura con pegamento. El juego estuvo detenido por 5 minutos. Instantes después de la reanudación, el "Bicho" logró ponerse en ventaja con suspenso, debido a que el árbitro Patricio Loustau, a instancias de la asistente Mariana De Almeida, invalidó primero el tanto convertido por Ávalos, con un espléndido cabezazo tras un centro medido del colombiano Roa desde la izquierda, a los 35 minutos.



La inmediata intervención del VAR, después de 3 minutos de revisar la jugada, hizo que Loustau rectificara el fallo para certificar la conquista por estar habilitado el goleador paraguayo. Esa apertura le brindó más tranquilidad y confianza al dueño de casa que continuó predominando en el desarrollo.



En el complemento mejoró la actitud de los dirigidos por el uruguayo Gustavo Munúa, más aún con el ingreso de su compatriota el delantero Jonatan Álvez, en lugar de Mauro Luna Diale (14m.), para formar pareja ofensiva con el paraguayo Junior Marabel.

El apuntado Marabel tuvo una ocasión clara para igualar, a los 25m., con un tiro que Lanzillotta logró desviar con el pie.



A poco de haberse iniciado el segundo tiempo, el arquero local debió ser asistido a consecuencia que le comenzó a salir sangre del corte en la frente que había sufrido en el primer período.

Por eso, el ex Nueva Chicago iba a ser reemplazado, pero la atención médica le aplicó un nuevo vendaje y le permitió continuar en cancha, luego de estar detenido el juego por 4 minutos.

Sobre los 42m., Argentinos amplió las cifras, con un disparo bajo y cruzado de Avalos, que dejó sin asunto el estéril esfuerzo de Mele.



Por la próxima fecha, Argentinos Juniors, sin el zaguero Miguel Torrén quien no podrá jugar por haber llegado a la quinta amonestación, volverá a actuar de local ante Estudiantes de La Plata, el jueves próximo a las 21.30; el mismo día pero a las 19, Unión recibirá a Estudiantes de La Plata.